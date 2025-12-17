Haberler

Macron, Fransa'da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine sosyal medyaya karşı uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zeka ile üretilen ve Fransa'da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun yayılması sonrası sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı. Facebook'a videonun kaldırılması talebinde bulunduklarını ancak ret cevabı aldıklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa'da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrim içi platformda yayılması üzerine, sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı.

Macron, Marsilya'da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa'da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook'ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.

Pazar günü "Afrikalı meslektaşlarından birinin" kendisine "Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim" şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook'ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa'da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.

Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook'tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun "hizmet şartlarını ihlal etmediği" gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.

Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir "tehlike" olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Bu bağlamda Macron, ulusal ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
