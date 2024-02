Macaristan Büyükelçisi Matis: Macaristan, İsveç'in NATO'ya katılmasını destekliyor

TÜRKİYE'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından, ülkenin NATO'ya katılması için resmiyetteki son engel Macaristan oldu. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, " Türkiye'nin İsveç konusunda tereddütleri çıktığında Macaristan, 'bu tereddütleri ciddiye almamız gerekiyor' dedi. Bu problemler artık çözüldü ve artık Macaristan, İsveç'in NATO'ya katılmasını tamamen destekliyor. Macar Parlamentosu 26 Şubat'ta bir araya gelecek ve bu konuyla ilgilenecekler" diye konuştu.

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından, İskandinav ülkesinin ittifaka katılması için son engel olarak Macaristan kaldı. Türkiye ile beraber ancak farklı sebeplerle bir süre boyunca İsveç'in NATO'ya katılımını veto eden Macaristan da Türkiye'nin ardından söz konusu genişlemeye sıcak bakmaya başladı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, süreç hakkında DHA'ya değerlendirmede bulundu. Büyükelçi Matis, "NATO müttefiklerinden herhangi birinin güvenlik ile ilgili tereddüdü olduğunda bunun bütün diğer NATO müttefikleri tarafından ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin de İsveç konusunda tereddütleri çıktığında Macaristan da elbette 'bu tereddütleri ciddiye almamız gerekiyor' dedi. İsveç için bunların giderilmesi için zaman tanınması gerektiğine inanıyorduk. İyi ki bu problemler artık çözüldü. Macaristan ve İsveç arasında askeri açıdan, müttefiklik açısından herhangi bir problem yok. NATO müttefiki olarak İsveç'in de NATO'ya büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. Macaristan hükümeti, İsveç'in NATO'ya katılmasını tamamen destekliyor. Konu şu an Macar Parlamentosu'nda; ancak Macaristan ve İsveç arasında özellikle siyasette maalesef karşılıklı güven şu an ortada yok. Ondan dolayı İsveç ve Macaristan arasında en yüksek seviyede bazı görüşmeler yapılması gerektiğine inanıyoruz. Macar Parlamentosu 26 Şubat'ta bir araya gelecek ve bu konuyla ilgilenecekler. İsveç'te Macaristan'daki demokrasiye yönelik çok ciddi eleştiriler vardı; eski hükümette de şimdiki hükümette de. Türkiye artık problemlerini çözdü, biz de kısa bir sürede çözeceğiz. Parlamento 26 Şubat'ta toplanacak. Onay çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz ama Macaristan milletvekilleri görüşecek, tartışacak; ondan sonra gerekli kararları verecekler" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ AB'DE YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna için önerilen mali destek planının Macaristan tarafından veto edilmesine ilişkin de konuşan Matis, Rusya'ya karşı tüm AB yaptırımlarının desteklendiğini belirterek, "Ancak bunun için ortaklaşa AB olarak kredi çekmek bize göre faydalı bir şey değil ama her AB ülkesinin kendi adına Ukrayna'yı desteklemesi kendi işidir. Biz de Ukrayna'yı birçok konuda destekliyoruz; amacımız sadece bunun için kredi çekmemek" diye konuştu.Büyükelçi Matis, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin de "Macaristan, hiçbir soru işareti olmadan bu süreci destekliyor. Türkiye'yi bir an önce yanımızda, AB'de bulunan masamızın yanında görmek istiyoruz. Beraber bu toplantılara katılmak istiyoruz. Hem Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu hem vize serbestisini hem de yüksek düzeyli diyalogların devamını destekliyoruz. 2024'ün ikinci döneminde zaten Macaristan, AB dönem başkanlığını yürütecek. Bu anlayışla dönem başkanlığımızı sürdürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'TİCARET HACMİNDE AMACIMIZ 6 MİLYAR DOLAR'

Matis, 18 Aralık 1923'te Türkiye ve Macaristan arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100'üncü yılı nedeniyle 2024 yılının 'Türk-Macar Kültür Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Macaristan bu yıl Türkiye'de 100 kültür faaliyetiyle Macaristan'ı tanıtacak. Buna paralel olarak Türkiye de Türkiye'yi Macaristan'da 100 kültür faaliyetiyle tanıtacak. Çok renkli, çok ilginç kültür programları olacak; klasik müzikten edebiyata, resim sergilerinden filmlere kadar her türlü program yapılacak. Sadece İstanbul ve Ankara'da değil diğer birçok şehre de gitmek istiyoruz. Programların sonuncusu ve kapanışı da Türkiye'de olacak. Ondan sonra da '2025 Bilim ve İnovasyon' senesine başlayacağız. Bu Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkiler için gerçekten çok güzel bir haber" değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca, 18 Aralık 2023'te Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 6'ncı Toplantısı'nda iki ülke arasında 17 maddelik iş birliği anlaşması imzalandığını kaydeden Matis, "Birçok alanda gerçekten çok iyi bir iş birliğimiz var. Bu iş birliklerini derinleştiriyoruz. Bundan dolayı da devamlı yeni alan arayışında bulunuyoruz. Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolardan fazla, amacımız 6 milyar dolar. Daha yolumuz var ama 9 sene önce 2 milyardı şu an 4 milyardayız ve ihracatımız karşılıklı olarak ciddi bir şekilde her sene yükseliyor. İnanıyorum ki 6 milyara kısa zaman içerisinde ulaşacağız" dedi.