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MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve personele yönelik Maarif Tiyatro Akademisi kursu için oyunculuk yetenek sınavı başvurularını 3-8 Eylül 2026'da alacak. Sınavlar 14 Eylül-9 Ekim'de yapılacak, eğitimler ekimde başlayacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmen ve personele yönelik düzenlenecek 'Maarif Tiyatro Akademisi' için oyunculuk yetenek sınavı başvuruları 3 Eylül'de başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmen ve personele yönelik 'Maarif Tiyatro Akademisi' kapsamında tiyatro kursu düzenlenecek. Kursa katılacak öğretmen ve personel, seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek oyunculuk yetenek sınavı sonucunda belirlenecek. Yetenek sınavı için başvurular, 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Adaylar, ders ya da çalışma programlarını aksatmayacak şekilde sistem üzerinden sınav günü ve saati için randevu alacak.

EĞİTİMLER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

Oyunculuk eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar için eğitimler, ekim ayında başlayacak. 4 ay sürecek kurs, hafta içi 18.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. MEB Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı Başvuruları ise 'https://meb.ai/muZY7l' internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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