Lübnan hükümeti, ülkede bulunan İran Devrim Muhafızları unsurlarının tespit edilerek gözaltına alınması istedi

Lübnan hükümeti, İran Devrim Muhafızları unsurlarının tespit edilmesi ve gözaltına alınması için talimat verdi. Sınır güvenliği artırılacak ve İran vatandaşlarına vize uygulaması getirilecek.

Lübnan hükümeti, ülkede bulunan İran Devrim Muhafızları unsurlarının tespit edilerek gözaltına alınması ve herhangi bir faaliyet yürütmelerinin engellenmesi talimatı verdi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında alınan kararları açıkladı.

Markus, Bakanlar Kurulu'nun ilgili tüm kurum ve güvenlik birimlerine Lübnan'da İran Devrim Muhafızları unsurlarının bulunup bulunmadığını araştırma talimatı verdiğini söyledi.

Söz konusu unsurların Lübnan topraklarından herhangi bir askeri veya güvenlik faaliyeti yürütmelerinin kesin şekilde engellenmesi için derhal müdahale edilmesinin istendiğini belirten Markus, bu kişilerin yetkili yargı makamlarının gözetiminde gözaltına alınarak ülkeden sınır dışı edilmesinin planlandığını ifade etti.

Markus ayrıca, sınır güvenliğinin sağlanması ve Lübnan topraklarının güvenliği tehdit eden faaliyetler için kullanılmasının önlenmesi amacıyla İran vatandaşlarına yeniden vize uygulaması getirilmesine karar verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
