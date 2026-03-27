UNICEF: İsrail'in saldırdığı Lübnan'da her gün en az 19 bin çocuk yerinden ediliyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Lübnan Temsilcisi Marcoluigi Corsi, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da her gün en az 19 bin çocuğun yerinden edildiğini belirtti.

Corsi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Corsi, "Sadece 3 hafta içinde Lübnan'da 370 binden fazla çocuk evlerinden zorla çıkarıldı, bu da her gün ortalama en az 19 bin kız ve erkek çocuğun yerinden edildiği anlamına geliyor." dedi.

Bir aydan kısa sürede Lübnan nüfusunun yüzde 20'sine denk gelen bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söyleyen Corsi, Lübnanlı çocukların yaşadığı zihinsel ve duygusal yorgunluğun yıkıcı olduğunu vurguladı.

Corsi, "(İsrail saldırılarında) Bugüne kadar en az 121 çocuk öldürüldü ve 395 çocuk yaralandı." diye konuştu.

Lübnan'daki bombardımandan kurtulanların vahim bir insani gerçeklikle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Corsi, temel sivil altyapının sürekli olarak saldırıya uğradığının altını çizdi.

Lübnanlılar derin bir insani krizle karşı karşıya

Billing de İsrail'in saldırdığı Lübnan'da artan çatışmaların bir aya yaklaştığını ve ülkenin derinleşen insani krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Billing, "Yoğun İsrail saldırıları ve yaygın tahliye emirlerinin ardından Lübnan'da, 2 Mart'tan bu yana 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilme artık Lübnan'ın güneyinden Beyrut'a ve ülkenin kuzeyine kadar uzanıyor. Bu sayılar artmaya devam ediyor." dedi.

Yerinden edilen kişilerin kendilerini güvende hissetmediğine değinen Billing, İsrail'in, geçen haftaki saldırılarında başkent Beyrut ve birçok bölgeyi hedef aldığını söyledi.

Billing, Lübnan'da güvenli bölgeye erişimin de giderek zorlaştığını dile getirerek, "Ülkenin güneyindeki önemli köprülerin yıkılması, tüm bölgelerin bağlantısını keserek 150 binden fazla kişiyi izole etmiş ve insani yardıma erişimi ciddi şekilde kısıtlamıştır. Her gün karşılaştığımız ailelerin çoğu ikinci veya üçüncü kez yerinden edilmiş durumda. Birçoğu 2024 yılında sığınak buldukları aynı okula geri döndü. Bugün 136 binden fazla yerinden edilmiş kişi, çoğu okul olan ve kapasitesinin çok üzerinde doluluk oranına sahip 660 toplu barınakta kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.