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İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular

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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor. Filistinli Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları generali, aracının hava saldırısında hedef alınması sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Sayda şehrinde Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları Tuğgenerali Halil el-Makdah'ın aracına hava saldırısı düzenledi.

Makdah saldırıda hayatını kaybederken, alevler içinde kalan araç küle döndü. Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"SUİKASTLAR BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR"

Makdah'ın kardeşi komutan Munir el-Makdah yaptığı açıklamada, "Zafere veya şehit olmaya giden yoldayız. Suikastlar bizi daha da güçlendiriyor. Şehitlik bir onurdur. Direniş sahada kalmaya kararlıdır" dedi.

İşte bölgeden kareler;

İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular

İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular

İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular

İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular

İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular

İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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