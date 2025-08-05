Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor

ABD'nin "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanması" önerisi kapsamında Lübnan harekete geçti. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle Cumhurbaşkanı Joseph Avn liderliğinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

LÜBNAN, TÜM SİLAHLARI DEVLET TEKELİNE ALMAYA HAZIRLANIYOR

Başbakan Selam, Bakanlar Kurulunun ABD önerisi üzerindeki tartışmayı 7 Ağustos Perşembe günü tamamlamayı kararlaştırdığını belirtti. "Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar silahların toplanmasına dair plan hazırlama görevi verildi." diyen Selam, ordudan söz konusu planı tartışılması ve onaylanması için 31 Ağustos'a kadar Bakanlar Kuruluna sunmasının istendiğini aktardı.

ORDU SINIR HATTINDA KONUŞLANDIRILACAK

Başbakan Selam ayrıca, "herhangi bir saldırı durumunda Lübnan'ın meşru müdafaa hakkını teyit ettiklerini" vurguladı.

Selam, Lübnan topraklarının tümünü İsrail işgalinden özgürleştirmek ve uluslararası anlamda tanınan sınırlarında ülkenin egemenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve ordunun sınır hattında konuşlandırılması kararı alındığını aktardı.

SİLAHLAR SADECE ORDUDA VE GÜVENLİK GÜÇLERİNDE OLACAK

İsrail ile yapılan ateşkes gereği, Lübnan'ın kendi sınırlarında güvenliğini sağlayacağını ifade eden Başbakan Selam, ülkede silahların sadece Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin elinde olacak şekilde sınırlandırılacağını söyledi. Selam, ülkenin güvenliği, sınırların korunması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tam ve eksiksiz uygulanması konularına bağlılıklarını vurguladı.

BAKANLAR KURULUNDA TANSİYON YÜKSELDİ

Lübnan basını ise bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, silahların devletin tekelinde olması konusundaki tartışmaların "yoğun bir gizlilik" içinde yürütüldüğünü, sokakta sert kutuplaşmalara yol açabilecek bilgi sızıntısına karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı. Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında tansiyonun yükseldiği ve Cumhurbaşkanı Avn'ın tartışmaları yatıştırmak için birden fazla kez müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Başbakan Selam'dan sonra kameraların karşısına geçen Enformasyon Bakan Paul Markus da Bakanlar Kurulunun silahların devlet kontrolünde toplanması için yıl sonuna kadar süre verdiğini belirtti. Markus, bugün başlayan görüşmelerin tamamlanması için 7 Ağustos Perşembe günü bir oturum daha düzenleneceğini ve taslağın henüz onaylanmadığını bildirdi.

Enformasyon Bakanı ayrıca Beyrut'taki "Hafız Esad Bulvarı"nın adının geçen ay hayatını kaybeden Lübnanlı şarkıcı Feyruz'un oğlunun anısına "Ziyad Rahbani Bulvarı" olarak değiştirildiğini kaydetti.

HİZBULLAH: GÜCÜMÜZDEN VAZGEÇMEYİ KABUL ETMİYORUZ

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, bu akşam yaptığı konuşmada "İsrail'in saldırıları sürerken gücümüzden aşamalı şekilde vazgeçmeyi kabul etmiyoruz, üzerimize yönelik baskıları da kabul etmiyoruz." demişti.

Kasım, "Öncelik, İsrail'e hizmet edecek şekilde silahların toplanması değildir ve Lübnan içi uzlaşı olmadan bir çözüm sağlanamaz. Sorun silah değil (İsrail'den gelen) saldırılardır. Önce saldırı sorununu çözün, ardından silah meselesini konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.

HİZBULLAH'IN SİLAH BIRAKMA MESELESİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından yanıt verildiğini belirterek, "İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.