LİTTLE CAESARS TÜRKİYE CEO'SU ARIDURU: 'GEL-AL' SERVİSTE YÜZDE 40 İNDİRİM İLE OYUNU DEĞİŞTİRİYORUZ

Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru, markanın Türkiye hikayesini yeniden yazmayı hedeflediklerini söyleyerek yeni kampanyayı duyurdu.

Pizza zinciri Little Caesars Pizza, Türkiye'de fiyat politikası değişikliğine gitti. İstanbul'da bir otelde yapılan basın toplantısında yeni kampanyayı duyuran Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru, markanın Türkiye hikayesini yeniden yazmayı hedeflediklerine vurgu yaptı. Arıduru, "'Gel-Al' servisin çok yönlü faydalarını müşterileriyle paylaştığımız yüzde 40 indirimli fiyatla herkesin kaliteli ve lezzetli pizza yiyeceği yeni bir dönem başlatıyoruz. Eve servis siparişlerde de dip fiyat politikası uygulamayı içeren yeni fiyat stratejisinin öncelikli amacı; herkesin en lezzetli pizzayı hızlı ve en iyi fiyata yemesidir" diye konuştu.

"PİZZAYI AİLE İLE TÜKETİM ORANI YÜZDE 39"

Yeni döneme ilişkin bilgi veren Arıduru, kampanyanın yıl sonuna kadar devam edeceğini söyleyerek "Tüketici alışkanlıklarına yönelik analizlerimiz bize, fiyat avantajlı Gel-Al servisin yükseliş sinyallerini bir süredir veriyordu, stratejik planlarımızı bu yönde yeniledik. 'Gel-Al'da pizza tüketimine baktığımızda aile ile tüketimin yüzde 39 oranında gerçekleştiğini görüyoruz. Eve serviste bu oran yüzde 44. Her ailenin ayda bir veya iki defa pizza gecesi yapma eğiliminde olduğu görülüyor. Yeni stratejimizle tüm sosyo ekonomik gruplara bu imkanı yaratmaya odaklandık. Müşterinin siparişini şubeden alması büyük bir maliyet avantajı getiriyor ve biz bu avantajın neredeyse tamamını müşterilerimize yansıtıyoruz. Eve sipariş pizzada da en lezzetli pizzayı, hızlı ve en uygun fiyata sunabileceğimiz bir fiyat yapısı belirledik ama Gel-Al'da hiç yapılmayanı yaparak yüzde 40 avantaj fırsatı yarattık. Müşterilerimizin haftanın her günü, günün her saati yararlanabileceği sürdürülebilir bir kampanya ile hem en iyi pizzayı en hızlı şekilde yemesini sağlayacak hem de bütçesine destek olacağız" ifadelerini kullandı.

DÜNYA PİZZA PAZARININ 2022'DEN 2027'YE YÜZDE 86 ORANINDA BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Banu Arıduru'nun verdiği bilgilere göre; dünya pizza pazarının 2022'den 2027'ye yüzde 86 oranında büyümesi bekleniyor. Bu büyümede yeni nesil müşterinin online alışkanlıkları, pizzanın paylaşımı kolay ve kalite standartlarının belli bir ürün olması, yaratıcı ve farklı ürün seçenekleri sunması gibi faktörlerin etkisi var. 2022'de fast food pazarında yüzde 27 olan pizza payının 2027'de yüzde 42 olacağı tahmin ediliyor. Arıduru, Türkiye'nin de bu büyüme ivmesini yakalayacağını belirterek, 'Euromonitor ve Deloitte verilerine göre; Türkiye'de yeme içme pazarının 2021 yılında 130 milyar lira iken, neredeyse yüzde 100'e yakın bir artışla 2022 yılında 256 milyar liraya çıktığını görüyoruz. Restoranda yeme içme alışkanlıkları pandemi öncesi yüzde 70 iken, pandemide yüzde 43'e kadar indi ve bugün yüzde 55'e yükseldi. Gel-Al ve eve servis sektörünün payı pandemiden önce yüzde 30 iken şu anda 45 bandında gerçekleşiyor. Veriler gösteriyor ki restoranlarda geçirilen süre azalıyor, oluşan fark Gel-Al ve eve servise kayıyor" dedi.

5 YIL SONUNDA 600 ŞUBE HEDEFİ

Yıl sonunda yüzde 150 ciro artışı ve yüzde 80'lik reel büyüme hedeflediklerini aktaran Arıduru, 'Little Caesars Pizza, dünyanın üç büyük pizza zinciri arasında yer alıyor ve Gel-Al (Take Away) serviste ise dünyanın bir numaralı pizza zinciri unvanına sahibiz. Gel-Al servis, Little Caesars Global'in uzun süredir başarıyla uyguladığı bir sistem. Yeni hedefimiz Little Caesars Türkiye'nin 'Gel-Al' servisini yaygınlaştırırken müşterinin tercihen yürüyerek geldiği şube sayısını da artırmak. Türkiye'deki orta vade hedefimiz müşteriye her yerde yakın olmak, gelip almak için zaman ve enerji harcamamasını ve böylece eve teslimatı azaltarak değişim yarattığımız karbon ayak izinin daha da küçülmesini sağlamak. Şu anda 120 olan şube sayımızı 2025 sonunda ise 300'e çıkarmayı, beş yıl içinde 600 şube olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'İŞLETMECİLER YATIRIMLARINI YAKLAŞIK İKİ BUÇUK YILDA GERİ ALIYOR'

Yapılacak olan reklam yatırımının şube başı satış sayılarında yüzde 50'lik bir artış sağlayacağını tahmin ettiklerini söyleyen Arıduru, emlak ve inşaat departmanlarının bu talebi karşılayacak şekilde organize olduğunu ekledi. Arıduru, 'Little Caesars olarak yüzde 80 oranında franchise operasyonu yürütüyoruz. Hiçbir sektör bilgisi olmadan şirketimize başvuran franchiseelerimize; 24 günlük uygulamalı eğitimlerin yanı sıra; operasyon yönetimi, pazarlama, stok yönetimi ve takibi, satış geliştirme, müşteri memnuniyeti, işe alma ve insan kaynağı yönetimi gibi konularda sınıf eğitimleri veriyoruz. Şube yerinin bulunmasından, inşaata, açılış sürecindeki desteklerden, tüm çalışma süresi boyunca kendilerine atanan bölge müdürü ve operasyon müdürü aracılığı ile verilen yönetim danışmanlığına kadar pek çok destek veriyoruz" ifadelerini kullandı. Little Caesars Türkiye'nin her şey dahil şube açma yatırım maliyetinin; anahtar teslim 2 milyon 100 bin TL + KDV olduğunu ve işletmecilerin yatırımlarını yaklaşık iki buçuk yılda geri aldıklarını belirten Arıduru, yeni dönemde yoğun bir franchise talebi öngördüklerini söyledi.

"ODAĞIMIZDA HEP EN LEZZETLİ PİZZAYI SUNMA HEDEFİ VAR"

Banu Arıduru, Little Caesars'ın Amerika'da 14 yıldır üst üste paranın karşılığını en iyi veren marka seçildiğini ve Türkiye hedefinin de bu olduğunu söyledi. Arıduru, Little Caesars Türkiye'nin kurulduğu ilk günden bu yana müşteri odaklı yeniliklerin peşinden ayrılmadığını vurgulayarak, 'Mevsiminde toplanmış domates sosundan gerçek mozzarella peynirine ve her şubede günlük pizza hamuru uygulamasına kadar odağımızda hep en lezzetli pizza sunma hedefi oldu. Biz lezzet rekabetini her zaman fiyatın önünde tuttuk. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz, herkes en lezzetli pizzayı yiyebilsin, buyurun bunlar da fiyatlarımız diyoruz ifadelerini kullandı.

"2023 İTİBARİYLE SATIŞLARIN YÜZDE 75'İNİN DİJİTALDEN GELİYOR"

Banu Arıduru, son iki senede dijital dönüşüm ve yeni satış kanallarına anlık entegrasyon sağlayan 2,5 milyon dolarlık bir teknoloji yatırımının gerçekleştiğini ve 2023 itibariyle satışların yüzde 75'inin dijitalden geldiğini söyledi. Arıduru, 'Siparişten tedarik zincirine tüm süreçlerde başarıyla uygulanan dijital dönüşüm önemli bir verimlilik artışı yarattı. Verimlilik demek daha akıllı kazanç demektir ve elde edilen tasarrufu müşteriye yansıtmayı seçiyoruz. Şu anda odağımız en iyi müşteri deneyimini yaratmak. Satış kanallarımızdaki müşteri değerlendirme puanları prim sistemlerimizin bir parçası. Buna göre şubelerimizi puanlayıp geliştiriyoruz. Diğer yandan her kanaldan gelen şikayetlere geri dönüş ve çözüm süremizi 4 dakikaya indirdik ve Şikayetvar.com fast food kategorisinde 2 yıldır üst üste en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan marka seçiliyoruz" dedi.

4 MİLYON DOLARLIK REKLAM YATIRIMI YAPILDI

Little Caesars Türkiye CMO'su Pelin Çiftçioğlu ise '6 yıldır süren dijital dönüşüm sürecimiz başarıyla bir noktaya geldi. Günümüzde dijital dönüşüm, tamamlanan bir kavram değil, yenilikler inanılmaz bir hızla hayata geçiyor ve biz bu yeniliklerin hem şubelerimize hem de müşterilerimize yönelik en iyi yanlarını hızla uyguluyoruz. Analitiğe dayalı pazarlama uygulamalarıyla doğru hedefleme yapıyor, doğru kararlar alıyoruz. Bu da verimlilik artışı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçioğlu, Little Caesars Türkiye'nin yeni dönemiyle ilgili stratejiyi müşteriye en iyi şekilde anlatmasının stratejinin kendisi kadar önemli olduğunu belirterek 'Marka hikayemizi yeniden yazdığımız bu süreci üç reklam filmi ve filmi çok yönlü destekleyen kampanya bileşenleri ile hazırladık. 4 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bir yıla yakın bir süredir üzerinde çalıştığımız bu kampanya ile 'Gel-Al' servisi sadece kendi markamız için değil tüm sektör için yaygınlaştıracağız. Biz öncü olmayı severiz, nefis kenarla sektöre attığımız imza gibi bu kampanyayla da alışkanlıkları değiştireceğiz" diye konuştu.