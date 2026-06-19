Haberler

Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu

Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Çakraz Plajı'nda 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu. Üzerinde mühimmat olmadığı belirlenen İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Rus yapımı olduğu tahmin edilen aracın, hava savunma sistemlerini aldatmak için kullanıldığı değerlendiriliyor.

Bartın'da sahilde 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı (İHA) bulundu. Sahilde yoğun tedbir alınırken, parça incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

PLAJDA İKİNCİ KEZ İHA BULUNDU

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz Plajı'nda saat 16.00 sıralarında insansız hava aracı bulundu. Bölgede geniş güvenlik tedbirili alan jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinde mühimmat bulunmadığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından sahilden alınarak, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Çakraz Plajı'nda bulunan İHA'nın 5 gün önce Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda bulunan insansız hava aracı ile aynı olduğu öğrenildi.

MÜHİMMAT TAŞIMA ÖZELLİĞİ VAR

Uzun süre suda kaldığı ve parçalanmış halde bulunan dronun, gövde ve pervaneleri strafor köpükten, pervaneleri ağaçtan eklenti vidalarının ise plastikten yapıldığı tespit edildi. Rus yapımı olduğu tahmin edilen insansız hava aracının kesin menşeinin ise Ankara'da yapılacak incelemede belirlenmesi bekleniyor. Bulunan insansız hava aracının, mühimmat taşıma özelliğinin bulunduğu fakat saldırı dronları için önceden gönderilerek, hava savunma sistemleri ve radarları aldatmak için kullanıldığı tahmin ediliyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı

Kılıçlı yemin töreninde mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı
İntihara kalkışan şahsı son anda kurtardı

Yürekleri ağza getiren anlar! Son anda böyle kurtarıldı
Bursa'da 20 milyon TL'lik dehşet; ortağını vurduğu silahla yaşamına son verdi

Ortağını vurup kendi kafasına sıktı! Sebep ise çok bilindik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık

İmza atması beklenirken açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe