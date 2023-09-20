Libya Kızılayı ve izci grupları selde ailelerini kaybeden çocuklara destek oluyor

Sel felaketinin binlerce kişiyi hayattan kopardığı Libya'nın Derne kentine yardıma gelen sivil toplum kuruluşları özellikle ailelerini kaybetmiş çocuklara moral vermeye çalışıyor.

Sirte'den depremzedelere yardıma koşan Kızılay ekibi ile ülkenin farklı bölgelerinden gelen izci grupları Derne'deki büyük afete tanık olan çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

AA muhabirine konuşan Sirte Kızılayı Başkanı Cemal Abdusselam, düzenledikleri programlarla anne babası, kardeşleri ve arkadaşlarını kaybeden çocukların acılarını biraz olsun dindirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Abdusselam, "Tabii ki böyle bir acıyı gidermek o kadar kolay değil. Arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, ailelerimizi kaybettik. Dünyadaki bütün insanlar bugün Libyalıların yanında. Bu aynı zamanda vatan için de bir kenetlenme sebebi oldu. Bu çocuklar ailelerini kaybettiler. Onlara 'ben kardeşinim, ben babanım, ben akrabanım' demek için buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Ailesi ve çocukları felaketten kurtulduğu için Allah'a şükreden Derne sakinlerinden Muhammed Zatut, çocuklarını bu hüzünlü ortamdan biraz olsun uzaklaştırmak amacıyla bu etkinliğe getirdiğini ifade etti.

Zatutu, "Ölenleri Rabbim şehit olarak kabul etsin. İnşallah bu durum düzelir ve eskisinden daha da güzel olur." dedi.

Libya'ya ilk önce yardım ekibi gönderen Türkiye'ye teşekkür

Libya'nın en batısındaki Zultun kentinden izci Beşir el-Ahdar da Derne'ye yardıma gelen gönüllüler arasında.

Ahdar, "Biz Derne'ye geldiğimizde Türkiye'den yardım ekibinin burada olduğunu gördük. Bizden önce gelmişlerdi. Bu onlar için kayıtlara geçmiş bir simgedir. Türk yardım ekibinin imkan ve kabiliyetlerini kendi gözlerimle gördüm. Teçhizatları harikulade. Kendilerine sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Derne'de yaşananların büyük bir facia olduğunu kaydeden Ahdar, "Biz buraya insani görevimizi yapmaya geldik. Bu insanların acılarını biraz olsun dindirmek ve dertlerine ortak olmak amacıyla buradayız. Kentin içinde bulunduğu durumu anlatmaya kelimeler yeterli değil." dedi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.