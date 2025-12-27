Libya askeri heyetinin cenazeleri, ülkelerine gönderildi

ANKARA'da Falcon-50 tipi uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenle Libya'ya uğurlandı.

Ankara'da 23 Aralık'ta resmi temaslarını tamamlayan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dönüş yolunda Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarındaki Kesikkavak Mahallesi mevkisinde düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından yaşanan kazada, Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat, hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri otopsi ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN

Otopsi işlemleri tamamlanan Libyalı 5 asker için Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Libya'dan gelen askeri yetkililer ve kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib katıldı. Törende hayatını kaybeden askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

GENELKURMAY BAŞKANI DA LİBYA'YA GİTTİ

Törenin ardından Libya askeri heyetinin cenazeleri, Libya bayrağına sarılı tabutlarla Libya Milli Birlik Hükümeti'ne ait bir uçağa konuldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya'daki cenaze törenlerine katılmak üzere ayrı uçakla Libya'ya gitti.