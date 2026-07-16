LGS tercihlerinde meslek liseleri öne çıkıyor

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Temmuz'da başlayan okul tercih sürecinde mesleki ve teknik Anadolu liseleri, staj ve istihdam imkanlarıyla öne çıkıyor.

Lgs sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından okul seçimine odaklanan öğrenciler ve veliler, tercih yapılacak liseleri araştırıyor. Öğrenciler, bu süreçte öğretmenlerine de danışıp kararını şekillendiriyor.

Tercih edilen okullar arasında mesleki ve teknik Anadolu liseleri, üretim odaklı eğitim modeli, sektör işbirlikleri, staj imkanları ve mezuniyet sonrası sunduğu kariyer fırsatlarıyla ön plana çıkıyor.

Yeni öğrencilerini bekleyen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Günay Bahçeci, LGS tercihlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, meslek liselerinin önemine dikkati çekti.

Eğitim öğretim sisteminin birkaç ana amacının bulunduğunu, bunlardan birinin iyi insan yetiştirmek, diğerinin gençleri geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Bahçeci, meslek liselerinde çocukların okula başladıkları andan itibaren hayata hazırlandıklarını söyledi.

Bahçeci, "Meslek liseleri bir bireyin geleceğe en iyi hazırlandığı yerdir. 18 yaşında mezun olan bir çocuğumuz takım taklavadı kullanabilir, kendi işini görebilir ve geçimini sağlayabilecek bir iş edinmiş halde okuldan mezun olur. Bu yüzden meslek liseleri hem ekonomimiz için hem kişilerin, bireylerin gelişimleri için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Meslek okullarının geri plana atıldığı üniversite sistemine ilişkin eleştirileri dile getiren Bahçeci, şöyle devam etti:

"İnsanların beceriyi geliştirmesi, yeteneklerini beceriye dönüştürmesi gerekiyor. Meslek lisesinde okuyan çocuklar da yeteneklerini bir beceriye dönüştürüyor. Bizde okuyan çocuklar artık fakülteye çok rahat, engelsiz bir şekilde gidebiliyor. Kendim de bir meslek lisesi mezunu olarak bunu söylüyorum. Fakültede de çok başarılı olabiliyorlar, özellikle kendi branşlarında okurlarsa. Meslek lisesinde makine bölümünde okuyan bir çocuğun makine mühendisliği okuması, bilgisayar bölümünde okuyan çocuğun bilgisayar mühendisliği okuması, o çocukları çok daha başarılı kılıyor. Çünkü el becerileri çok daha iyi oluyor. O yüzden meslek liselerini arka planda tutmak yerine, çocukları buraya sevk etmek, sevdikleri mesleği yapmaları için de bir ön yol oluyor."

Bahçeci, meslek liselerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en gerçekçi uygulanabilir yerler olduğunu, buralarda çocuklara teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiğini belirtti.

Türkiye'de tüm branşlarda mesleki eğitimlerin verildiğinin altını çizen Bahçeci, "Okulumuz Haydarpaşa Meslek Lisesi özelinde makine, metal, mobilya, elektrik, bilişim, raylı sistemler, endüstriyel otomasyon gibi branşlarda eğitimler veriyoruz. Eğitimde dijitalleşmeyi de gerçekleştirmiş bir kurumuz. Bundan dolayı da gelen çocuklar tam donanımlı mezun oluyor." diye konuştu.

Bahçeci, 28 Şubat sürecinde meslek liselerine uygulanan katsayı sorununun yaklaşık 15 yıl önce ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, "Son dönemde meslek liseleri, Bakanlığımızın destekleriyle çok gelişti ve ulaşılabilir bir hal aldı. Her bölgemizde, her yerde ulaşılabilir meslek liselerimiz var. Buraya giden her çocuk hayata daha hazır olarak başlayacaktır. 28 Şubat'ın her şeyi silindi. Çocuklarımız fakültelere de isterlerse çok rahat şekilde gidebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Meslek liselerinden mezun öğrencilerin, iş dünyasının talep ettiği kişiler olduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız 9, 10 ve 11. sınıflarda teorik ve uygulamalı eğitimleri birlikte görürken, 12. sınıfta beceri eğitimi kapsamında fiili olarak işletmeye giderek, işletmelerde çalışarak da öğrendikleri işi destekliyorlar. Tabii işletmeye giden çocukların sigortaları okulumuz tarafından yapılıyor. Gerekli ödemeleri okulumuz tarafından yerine getiriliyor. Mezun olan çocuklar işletmelerinde işe devam edebiliyor. Akabinde isteyen çocuk yine akademik olarak devam edip fakülteye gidebiliyor ya da işine devam etmiş oluyor. Mezun olduğunda artık elinde bir altın bileziği var. Bu altın bileziği koluna taktıktan sonra istiyorsa yine akademik olarak fakülteye devam edebilir, kendi branşında kendini geliştirebilir. Fakat hayata dair de artık bir iş güç sahibi, aile sahibi olabilir. Tek başına ayakları üzerinde durabilen bir birey haline dönüşmüş olur. Buna canıgönülden inanıyorum. Çocuklarımdan bir tanesini de meslek lisesinde okutuyorum."

"Üniversiteye daha donanımlı hazırlanıyoruz"

Okulun Endüstriyel Otomasyon Bölümü'nden mezun olan Demirkan Örs, meslek lisesinin kendisine birçok konuda katkıda bulunduğunu, burada sadece meslek değil hayata adapte olmayı da öğrendiklerini dile getirdi.

Örs, "Meslek liseleri, özellikle bizim okulumuz bu konuda gayet başarılı bir eğitim sunuyor. Gerekli tüm ekipmanlarımız var, eksik hiçbir şeyimiz yok. Gerektiği yerde üniversite öğrencileri bile burada eğitim almaya geliyor. Birçok alanda başarılıyız. Burada öğrendiklerimizle hayatın içinde çok güzel yerde, konumda, mevkide olabiliriz." dedi.

Aynı bölümden mezun olan Rıdvan Enes Esin ise teknik bölümde hem meslek dersleri aldıklarını hem de öğretmenlerin kendilerini çok iyi şekilde üniversiteye hazırladığını vurguladı.

Eğitim hayatına üniversitede devam etmek istediğini söyleyen Esin, şöyle konuştu:

"Üniversiteye gittiğimde daha bilgili, daha dolu bir öğrenci olarak gideceğim ve daha iyi bir mühendis olarak çıkacağım oradan. Ekstra olarak yaptığımız stajların, çalıştığımız yerlerin bize bir şeyler katması da ileriki hayatımızın nasıl geçeceğini bize gösteriyor. Hocalarımız bu yönden teknik olarak bizi çok iyi hazırlıyor. Buraya gelecek arkadaşlar iyi bir mühendis olarak çıkabilir. Bu yönden okulumu çok seviyorum. Ben de bu okulu tercih ettiğim için çok mutluyum, hocalarıma teşekkür ediyorum."

Endüstriyel Otomasyon Bölümü 12. sınıf öğrencisi Semih Yaşar da okulun kendilerini erkenden staja göndererek iş hayatını genç yaşta öğrenmelerini sağladığını, bu sayede daha hızlı sahaya atılabildiklerini belirtti.

Stajlar sayesinde üniversitede meslek lisesinden gelmeyen öğrencilerin önüne geçebileceklerini ve hayatta daha başarılı olabileceklerini ifade eden Yaşar, "Okul gerçekten bize yardımcı oluyor. Sigortamızı okul karşılıyor. 40 gün toplam staj yapmamız gerekiyor. Bu 40 gün gerçekten güzel geçiyor, önemli şeyler öğreniyoruz." dedi.