Lahey'de yargılanan eski UÇK komutanlarına Kosova'da destek gösterisi düzenlendi

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarına, Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılandıkları davada kararın 16 Eylül'de açıklanacak olması dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de destek gösterisi düzenlendi.

Priştine'nin merkezindeki meydanları dolduran binlerce kişi, UÇK Savaş Gazileri Derneğince düzenlenen gösteride Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Thaçi ile Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'ye destek verdi.

"Adalet olmadan barış olmaz", "Özgürlük savaşçıları için özgürlük", "Halk adına, onları suçsuz ilan edin.", "Kahramanlarımızı evlerine geri getirin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarla komutanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

UÇK Savaş Gazileri Derneği Başkanı Hysni Gucati, burada yaptığı konuşmada, UÇK'nin eski yöneticilerinin olası mahkumiyetinin yalnızca Lahey'de yargılanan dört kişiye değil, Kosova'nın gerçeklerine de darbe olacağını söyledi.

Gucati, böyle bir adaletsizlikten yalnızca Sırbistan ve Rusya'nın kazançlı çıkacağını belirterek "Kosova'nın özgürlüğü fedakarlıkla kazanıldı. Hiçbir mahkeme salonu bu gerçeği silemez ve hiçbir siyasi gündem haklı savaşımızı suç haline getiremez. Biz adalet istiyoruz, tarihimizin yeniden yazılmasını değil." diye konuştu.

Savcılık, Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları hakkında 45'er yıl hapis cezası talep etmişti. Davada kararın 16 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, Thaçi'nin tanıkları tehdit etme suçlamasıyla ilgili Lahey'deki ikinci dava süreci de devam ediyor.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık, Lahey'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel Savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA