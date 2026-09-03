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Elmalı Devlet Hastanesi'ne Sağlık Müdürü Ziyareti

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Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Elmalı Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yönetim ve çalışanlarla görüştü, hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ANTALYA (AA) – Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirmek amacıyla Elmalı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Özkan, ziyaret kapsamında Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hastanede yürütülen çalışmalar ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Özkan, servislerde de incelemelerde bulundu.

Tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan, sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün daha da artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Özkan, sağlık kurumlarının iyileştirilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bu bağlamda sağlık kurumlarımızı iyileştirerek varsa eksiklerini gideriyoruz. Bugün de Elmalı Devlet Hastanemizi ziyaret ettik. Başhekimimiz ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hastalarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin ileriye taşınması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini kaydeden Özkan, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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