İstanbul'da korkunç kaza! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde seyreden N.T. idaresindeki 07 AJT 144 plakalı otomobil henüz sebebi bilinmeyen nedenle takla atarak yan yola savruldu.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sırasında otomobilde bulunan 6 kişilik aileden M.T. isimli çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. M.T. isimli çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaparken, takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.