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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui nükleer silahlardan arınmayı reddetti

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması çağrılarını reddederek ülkesinin nükleer silahlarını sonsuza kadar koruyacağını bildirdi. Choe, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın New York'taki üçlü görüşmelerini eleştirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki çağrıları reddederek ülkesinin nükleer silahlarını "tüm çağlar boyunca sonsuza kadar koruyacağını" bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Choe, Güney Kore, ABD ve Japonya arasında New York'ta düzenlenen üçlü görüşmeleri eleştirdi.

Üç ülkenin Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması yönündeki kararına değinen Choe, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanı olarak, devletimizin her durumda geri döndürülemez olan ve sonsuza kadar değişmeden kalacak nükleer silahlarını tüm çağlar boyunca koruma konusundaki sarsılmaz iradesini en güçlü şekilde yeniden teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Choe ayrıca, "çatışma ve diyaloğun bir arada varlığının" bazı ülkeler için mümkün olabileceğini ancak bunun Kuzey Kore açısından söz konusu olamayacağını ifade etti.

New York'ta bir araya gelen ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına" yönelik taahhütlerini yinelemişti.

Kuzey Kore'den, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sistemi mühimmat testi

Öte yandan Kuzey Kore, 22 Eylül'de geliştirilmiş 240 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemine yönelik mühimmat denemesi yaptığını bildirdi.

KCNA'ya göre, "otonom hassas güdüm sistemi" ile donatılan roketler, yörünge uçuş modunda 100 kilometre, kombine süzülüş modunda ise 115 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.

Kaynak: AA
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