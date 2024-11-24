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Kuzey Anadolu'da Kar Fırtınası Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

Kuzey Anadolu'da Kar Fırtınası Elektrik Kesintilerine Neden Oldu
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Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. YEDAŞ, arızaları gidermek için 24 saat çalışıyor.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta yoğun kar yağışı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş'den (YEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ'ın aşırı kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintilerini gidermek ve olası elektrik kesintilerini önlemek için aralıksız çalıştığı belirtildi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta yaklaşık 3 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ'ın elektrik dağıtımının aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükünden kaynaklı iletken kopmaları ve direk yıkılmaları meydana geliyor. Devam eden kar yağışı ve buna bağlı ağaç devrilmelerinin kapattığı yollar ulaşımı zorlaştırıyor. Tüm ulaşım zorlukları ve zorlu hava koşullarına rağmen YEDAŞ, 320 araç ve 850 personel ile kesintiden etkilenen tüm vatandaşların mağduriyetini gidermek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler karla kaplı bölgelerde çok zor doğa koşullarında güçlükle ilerleyerek arızaları gidermeye çalışıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yoğun kar yağışı ve fırtınaya bağlı olarak meydana gelen elektrik kesintilerini gidermek için operasyon ve saha ekiplerinin var gücüyle çalıştığını kaydederek, "Kurum bünyesinde oluşturduğumuz kriz masası sayesinde saha ekiplerinin çalışma alanlarının planını yaparak, ekiplerin hareket kabiliyetlerini artırıyor, arızlara olabilecek en hızlı şekilde müdahale sağlıyoruz. Bu kapsamda, ilk etapta kar yağışı ve fırtınadan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını hızlıca tamamlayıp, hemen sonrasında onarım çalışmalarını başlattık. Sahadaki tüm personellerimiz, kaliteli ve sürdürülebilir enerji anlayışıyla, enerji akışını tekrar sağlamak adına büyük bir özveri gösteriyor. Güvenliği ön planda tuttuğumuz çalışmalar esnasında vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış beklemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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