Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hissedildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kütahya Simav'da 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hissedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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