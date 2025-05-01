Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kütahya Simav'da 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hissedildi.