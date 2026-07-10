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Kütahya'da Zafertepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

Kütahya'da Zafertepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
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Kütahya'da, Zafertepe Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet verecek Zafertepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, iş insanlarının desteğiyle tamamlanarak törenle açıldı. Açılışta konuşan Vali Musa Işın, sağlık altyapısının güçlendiğini belirtti.

Kütahya'da, Zafertepe Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) hizmet verecek Zafertepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İş insanlarının destekleriyle yapımı tamamlanan istasyonun açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, devletin sağlık yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin katkılarının da kentteki sağlık hizmetlerinin gelişmesine önemli destek sağladığını söyledi.

Işın, Kütahya'nın sağlık alanında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ve kentte tedavi imkanlarının geliştiğini ifade ederek, şehir hastanesi, fizik tedavi merkezleri ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

İstasyonun yapımına katkı sağlayan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile destek veren iş insanlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Işın, Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

"Amacımız vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da vatandaşların sağlık hizmetine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

OSB'de meydana gelebilecek olası kazalara ve Zafertepe bölgesindeki ihtiyaçlara bu istasyon sayesinde daha hızlı müdahale edileceğini dile getiren Bayırcı, şunları kaydetti:

"Amacımız vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek. Yapılan çalışmalarla şu anda Kütahya'mızda rahatsızlık yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 96'nın üzerindeki kısmı tedavilerini bizzat kentimizin sınırları içerisinde alabiliyor. Şehrimizin bu yakasında yapılması planlanan 500 yataklı yeni hastanemizle ilgili de Sağlık Bakanlığımız nezdinde proje ihalesi girişimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor."

İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş ise Kütahya genelinde 500'ü acil sağlık hizmetlerinde görev yapan toplam 8 bin 600 sağlık personeli bulunduğunu söyledi.

Kentte hizmet veren 30 acil sağlık istasyonunun geçen yıl yaklaşık 55 bin vakaya müdahale ettiğini aktaran Durmuş, bunların 25 bininin il merkezindeki 10 istasyon tarafından karşılandığını belirtti.

Durmuş, Sağlık Bakanlığının hedefleri doğrultusunda şehir merkezinde ilk 10, kırsalda ise ilk 30 dakika içinde vakalara ulaşılması gerektiğini anımsatarak, Kütahya'nın bu hedeflere yüzde 95'in üzerinde başarı oranıyla ulaştığını ifade etti.

Daha önce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşkesinde geçici olarak hizmet veren istasyonun, OSB yönetimince tahsis edilen yeni binaya taşındığını kaydeden Durmuş, hizmetlerin artık modern tesisinde sürdürüleceğini söyledi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da merkezin hem iş dünyasının iş sağlığı ve güvenliği hem de şehrin büyük mahallelerinden Zafertepe halkı için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Tesisin teknik detaylarına değinen Eskioğlu, "Yaklaşık 700 metrekare arsa üzerinde 160 metrekare taban oturumu olan, 5 oda ve bir ambulans garajından oluşan modern bir tesisi Sağlık Bakanlığımızın onaylı projesiyle kazandırdık. Sanayiciler olarak şehrimize bu tür eserleri kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zafertepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın ve beraberindekiler, istasyon binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan

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