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Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

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AFAD verilerine göre Kütahya'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.20 itibarıyla 4.6'lık bir sarsıntı daha meydana geldi. 12 kilometre derinlikte oluşan deprem paniğe neden olurken Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2'lik depremin ardından bir korkutan haber de sabah saatlerinde Kütahya'dan geldi.

BİR KORKUTAN HABER DAHA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından saat 10.20 itibarıyla 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oluştu.

Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

12 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Kütahya'da büyük panik yaşanmasına neden olurken deprem çevre illerde de hissedildi.

Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Depremin ardından Kütahya'nın Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 10.20'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

noluyo lan gündem baya değişti yine yırttılar

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Haber YorumlarıFeti Çelik:

tüm Kütahyalı kardeşlerimize geçmiş olsun hayırlı cumalar diliyorum Cumanız mübarek olsun Rabbim bizleri tüm afat ve felaketlerden korusun amin ecmain

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

depremden korkmayın yaptığınız binalardan korkun, bunlara göz yuman yetkililere durumunuzu çatın !

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bilecik ve afyon dinar sandikli okuyan varsa dikkatli olun kutahya zaten teyakkuzda sizlerde dikkat edin gecmis olsun.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

1- "İÇKİMİZ" tamam... 2- "KUMARIMIZ" tamam... 3- "ZİNAYI" suç saymıyoruz (Eskiden, ZİNA, Türk Ceza Kanunu'na göre "SUÇTU" ve cezası vardı).... 4- Bu iktidar (AKP) 2-Mayıs-2024'e kadar İSRAİL'LE TİCARETE, İSRAİL'Lİ KATİLLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA devam etti....... 5- Gazze'deki vahşeti 18 AYDIR "oturmuş seyrediyoruz" (KOMŞUSU AÇKEN, YOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR :-) :-) :-) ...... Şimdiiiii sonuç : ""ALLAH'IM (c.c) SEN BİZİ ÇARPMA !!! ........ :-) :-) :-) :-) :-)

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

aslinda binalar yapılırken kolonların ve kirislerin içine paslanmaz çelikten elektrik direkleri kalınlığında demirler yerleştirilmelidir bu demirler birinine bağlanmalı boylece binalar dayanakları olur suan var olan binaların içine de boyle demirler çelikten sistemler eklenmeli çözümler çok ama uygulayan yok

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

daha dün veya bir önceki gün aynen şu yorumu yazmıştım burada: Bir iki ay önce Ege de Yunan Adalarında günlerce süren depremler oldu. Orası Marmarayı tetiklemiş olabilir. Marmara daki deprem de önümüzdeki günler de yakın bölgedeki fay hatlarını tetiklemiş olabilir demiştim. Haklı gibi görünüyorum hatta Ege bölgesindeki şehirleri işaret etmiştim. Ama bu kadar erken gelmesi ilginç Bence bu durum kırlan fay hattının çok derinde olmadığı gösteriyor.

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