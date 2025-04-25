Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2'lik depremin ardından bir korkutan haber de sabah saatlerinde Kütahya'dan geldi.

BİR KORKUTAN HABER DAHA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından saat 10.20 itibarıyla 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oluştu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

12 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Kütahya'da büyük panik yaşanmasına neden olurken deprem çevre illerde de hissedildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Depremin ardından Kütahya'nın Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 10.20'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.