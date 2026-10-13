Haberler

Kütahya'da deprem tatbikatında okulda mahsur kalan yaralılar kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da deprem tatbikatında okulda mahsur kalan yaralılar kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta öğrenciler çök-kapan-tutun yaptı; AFAD ve MEB AKUB gönüllülerinin katıldığı uygulamada senaryo gereği mahsur yaralılar kurtarıldı.

Kütahya'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenci ve öğretmenlerin deprem anında doğru davranışları sergilemesi ve güvenli tahliye süreçlerinin uygulanması amaçlandı.

Saat 10.00'da sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, öğrenciler ve öğretmenler sınıflarında "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Sirenlerin sona ermesinin ardından öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sınıflarından çıkarak okul bahçesinde belirlenen güvenli toplanma alanlarına ulaştı.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin yoklaması alındı.

Yoklamalar sonucunda senaryo gereği okul içerisinde kaldığı belirlenen kişilerin kurtarılması için ekipler harekete geçti.

Kütahya AFAD görevlileri ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) gönüllülerinin katıldığı tatbikatta, okulda mahsur kalan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı.

Tatbikat, tahliye ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Tatbikatın ardından öğrencilere açıklamalarda bulunan Kütahya AFAD Eğitim, Farkındalık ve Gönüllülük Hizmetleri Şube Müdürü Ercüment Kök, uygulamanın başarıyla ve ideal sürede tamamlandığını söyledi.

Tatbikat sırasında bazı aksaklıkların yaşandığını belirten Kök, bu tür uygulamaların eksikliklerin belirlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kök, tatbikatların olası bir depremde doğru hareket etme alışkanlığı kazandırması??????? ve tahliye süreçlerinde yaşanabilecek eksikliklerin görülmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber! Sağlıkta bir dönem sona eriyor
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz

29 ülkeyi bir araya getiren saldırı iddiası: Harekete geçiyoruz
Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor

Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Listede 15 ilçe var! Elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi