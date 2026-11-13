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Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi yaklaşık 3 bin 300 eserle ziyarete açıldı

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Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi yaklaşık 3 bin 300 eserle ziyarete açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 30 Eylül'de açtığı Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi kentin tarihini sunuyor. Müzede envanterdeki 62 bin 701 eserden yaklaşık 3 bin 300'ü sergileniyor; Aizanoi buluntuları ve Amazonlar Lahdi dikkati çekiyor.

Kütahya'nın binlerce yıllık geçmişini yansıtan arkeolojik eserler, çini sanatı örnekleri ve geleneksel yaşam kültürüne ait objeler, yeni açılan Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 30 Eylül'de açılışı yapılan müze, arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk bölümleriyle kentin tarihini ve kültürel birikimini farklı yönleriyle tanıtıyor.

Müzenin dikkati çeken eserleri arasında Aizanoi Antik Kenti'nden çıkarılan heykelcikler, Amazonlar Lahdi ve Penkalas Çayı'nda yürütülen kazılarda bulunan sikkeler yer alıyor.

Seyitömer ve Tavşanlı höyüklerinde yapılan kazılarda elde edilen buluntular da müzenin önemli koleksiyon parçaları arasında bulunuyor.

Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi Müdürü Sevgi Gürdal, AA muhabirine, yaklaşık 16 bin metrekarelik inşaat alanına sahip müzede geçici sergi salonları, çocuk müzesi, çocuk oyun alanları, restoran ve satış mağazalarının da bulunduğunu söyledi.

Gürdal, müzenin envanterinde bulunan 62 bin 701 eserden yaklaşık 3 bin 300'ünün sergilendiğini ifade ederek, "Müzemiz, Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerini bir araya getiriyor. Kentimizin ekonomisine önemli katkı sağlayan madenlerin yanı sıra arkeoloji, etnografya ve çini bölümlerimiz bulunuyor." dedi.

Müzenin arkeoloji bölümünde ağırlıklı olarak Kütahya'daki kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlere yer verildiğini anlatan Gürdal, Seyitömer Höyük, Tavşanlı Höyük ve Aizanoi Antik Kenti'nden elde edilen buluntuların koleksiyonun önemli bölümünü oluşturduğunu kaydetti.

Gürdal, kentin farklı ilçeleri ve köylerinden getirilen tarihi eserlerin de arkeoloji ve etnografya bölümlerinde sergilendiğini belirtti.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının yaklaşık bir asırlık geçmişi bulunduğunu hatırlatan Gürdal, antik kentin önemli yapılarının maketlerinin de müzede ziyaretçilere sunulduğunu bildirdi.

Gürdal, Zeus Tapınağı, antik dönemin ticaret merkezi Macellum ile tiyatro ve stadyumun maketlerinin, ziyaretçilerin kentin tarihi yapısını daha iyi anlamasına katkı sağladığını ifade etti.

Çini koleksiyonunun sergi alanı genişletildi

Kütahya'nın önemli kültürel değerlerinden çini sanatına da müzede ayrı bölüm ayrıldığını belirten Gürdal, 1999 yılında kurulan Çini Müzesi'nin yeni müze kompleksine taşınmasıyla sergi alanının yaklaşık iki katına çıkarıldığını kaydetti.

Koleksiyonda Selçuklu döneminden bugüne uzanan farklı dönemlere ait eserlerin bulunduğunu dile getiren Gürdal, özellikle 19. yüzyıla ve 20. yüzyılın başlarına ait çinilerin ağırlıkta olduğunu söyledi.

Sevgi Gürdal, çağdaş sanatçıların eserlerine de imkanlar doğrultusunda yer verdiklerini belirterek, farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri müzeyi gezmeye davet etti.

Kaynak: AA
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