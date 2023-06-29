Kuşadası'nda Caretta Caretta Yuvalama Alanı Koruma Altına Alındı

Kuşadası'nda dün, Güzelçamlı Şahika Plajı'na çıkan bir caretta caretta yuva yapıp, yumurtalarını bıraktı. Yuva, çitlerle koruma altına alınırken, deniz kaplumbağasının markalandıktan sonra doğal yaşam alanı olan denize ulaşması sağlandı. Mistur tatil Sitesi'nde de kayalıkların üzerinde bulunan ve dalgalarla buraya sürüklendiği sanılan küçük bir caretta caretta, dinlenmesi sağlandıktan sonra durgun bir suyun olduğu koyda tekrar denize bırakıldı.

Kuşadası ve Didim kıyılarında 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' gibi deniz kaplumbağalarının, Akdeniz fokları ve Yunus gibi memelilerin yoğun olarak görülmesinin bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu ve bu nadir canlılarının yaşamlarını sürdürmesi açısından uygun koşullar bulunduğunu da gösterdiğine dikkat çeken Bahattin Sürücü, "Bu nedenle denizlerimizin kirletilmemesi ve bu deniz canlılarının olumsuz etkilenmemesi için herkesin duyarlılık göstermesi gerekir" dedi. Sürücü, nesli tehlike altında olan carettaların yuvalarına zarar verilmemesi yönünde uyarıda da bulundu.