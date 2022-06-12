Kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor...Türkiye'nin 1. dünyanın 2. en uzun düz caddesi böyle görüntülendi - Haberler

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Kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor...Türkiye'nin 1. dünyanın 2. en uzun düz caddesi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Zeki Sevim - Güncel
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Kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor.

Kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor... Türkiye'nin 1. dünyanın 2. en uzun düz caddesi böyle görüntülendi

Van şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiren 7 kilometrelik İskele Caddesi dron ile havadan görüntülendi

VAN - Türkiye'nin en uzun caddelerinden biri olan 7 kilometre uzunluğa sahip Van'daki İskele Caddesi, dron ile havadan görüntülendi. En uzun düz caddeler listesinde dünyada ikinci sırada bulunan İskele Caddesi Van şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiriyor.

Van şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiren İskele Caddesi, Van'ın en prestijli caddesi olarak biliniyor. 7 kilometre uzunluktaki cadde üzerinde tek bir viraj dahi bulunmuyor. Dünyadaki en uzun düz caddeler sıralamasında Kanada'ya bağlı Toronto'daki Yonge Caddesi'nin ardından ikinci sırada bulunan cadde Türkiye'nin de en uzun düz caddesi olma özelliğine sahip. 1896 kilometre uzunluktaki Yonge Caddesi İstanbul - Van arası karayolu mesafesinden daha uzun. Türkiye'deki en uzun cadde ise İstanbul'daki Kenedy Caddesi. Ancak Kenedy Caddesi'nde virajlar bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından dron ile havadan görüntülenen cadde kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor. Gündüz ve akşam her anı bir başka güzel olan caddenin Van Gölü'ne ulaştığı noktada ise büyük bir millet bahçesi bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı / Zeki Sevim - Güncel

İstanbul Van Gölü Türkiye Van Güncel Haberler

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