Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kabul Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın başlayacağı siyasi parti turu kapsamında CHP, MHP, DEM Parti ve AK Parti ile görüşecek. Çerçeve yasa teklifine uzlaşı aranıyor.

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "çerçeve yasa" ile ilgili olarak yarın başlayacağı siyasi parti turu kapsamında  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de Meclis'te görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM tatile girmeden çerçeve yasa ile ilgili teklifin sunulması beklentileri sürerken, yarın siyasi parti turuna başlıyor. "Çerçeve yasa" ile ilgili bilgilendirme yapması beklenen ve yasanın uzlaşıyla çıkması için siyasi partilerden destek isteyecek olan Numan Kurtulmuş, ilk olarak saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş, saat 14.00'te de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a DEM Parti Grubu'ndaki makam odasında ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, saat 16.00'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmenin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makam odasında gerçekleşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de henüz odası bulunmuyor.

Kurtulmuş siyasi parti turları kapsamında yarın da AK Parti grubunu ziyaret edecek. Yeni Yol Partisi'ne gerçekleştirilecek ziyaretin gün ve saatinin ise henüz netleşmediği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar

Yıllardır bir ailenin kabusu oldular
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

Tüm ilçe bu meydanda buluştu! İlk festival tarihe geçti
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı

2 yıl önce kurumuştu! Sıcaktan bunalan sesleri duyar duymaz akın etti
İstanbul'da 3 gündür aranan adam park halindeki servis aracında ölü bulundu

3 gündür aranıyordu! Park halindeki servis aracında ölü bulundu
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bir ailenin paramparça olduğu kaza kamerada
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın