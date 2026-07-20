TBMM Başkanı Kurtulmuş Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kabul Edecek

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "çerçeve yasa" ile ilgili olarak yarın başlayacağı siyasi parti turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de Meclis'te görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM tatile girmeden çerçeve yasa ile ilgili teklifin sunulması beklentileri sürerken, yarın siyasi parti turuna başlıyor. "Çerçeve yasa" ile ilgili bilgilendirme yapması beklenen ve yasanın uzlaşıyla çıkması için siyasi partilerden destek isteyecek olan Numan Kurtulmuş, ilk olarak saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş, saat 14.00'te de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a DEM Parti Grubu'ndaki makam odasında ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, saat 16.00'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmenin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makam odasında gerçekleşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de henüz odası bulunmuyor.

Kurtulmuş siyasi parti turları kapsamında yarın da AK Parti grubunu ziyaret edecek. Yeni Yol Partisi'ne gerçekleştirilecek ziyaretin gün ve saatinin ise henüz netleşmediği öğrenildi.

Kaynak: ANKA