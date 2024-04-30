KURTARAN-2024 Tatbikatı tamamlandı, denizaltı kurtarıldı

Haber: MELİS YILDIRIM - Kamera: RAMAZAN BERKİN GÜLSOY

(MUĞLA) - Deniz, Kara, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci ve Basın Günü, senaryo gereği su yüzüne çıkma kabiliyetini yitiren denizaltının kurtarılmasıyla tamamlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ilk kadın amiral Tuğamiral Gökçen Fırat'ın yanı sıra tatbikata 16 ülkeden 35 yabancı gözlemci katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde 24-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci ve Basın Günü Marmaris Aksaz sularında yapıldı.

16 ÜLKEDEN 35 YABANCI GÖZLEMCİ

Marmaris Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG ALEMDAR Denizaltısı Akdeniz'e açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, ilk kadın amiral Tuğamiral Fırat'ın yanı tatbikata sıra ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Malezya, Mısır, Mozambik, Pakistan, Suudi Arabistan, Tayland ve Umman'dan olmak üzere 16 ülkeden 35 yabancı gözlemci katıldı.

Bu yıl yedincisi yapılan tatbikat hakkında bilgi veren Albay Necati Koray Salar; tatbikatın amacının satha (su yüzüne) çıkma kabiliyetini yitiren bir denizaltı gemisi personelinin NATO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki kurtarma unsurlarıyla kurtarılması, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konusunda yapılabilecek ortak kurtarma faaliyetleri için yöntemler geliştirmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek yaralanma senaryolarına uygun tedavilerin yapılması olduğunu belirtti. Salar devamında "Kurtaran-2024 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl yedinci olarak Marmaris/Aksaz bölgesinde icra edilen fiili denizaltından personel kurtarma tatbikatıdır. Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya milli kurtarma gemileri müdahalede bulunulacaktır. Tatbikatın hedef kitlesi denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlardır" dedi.

207 METRE DERİNLİĞE KADAR PERSONEL KURTARILMASI

Tatbikatta kullanılan Deniz, Hava, Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki platform ve sistemlere ilişkin bilgi veren Albay Salar, "Tatbikatın fiili safhası; 25 Nisan 2024 tarihinde denizaltı harekat kontrol makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir" dedi. Salar, denizaltıdan personel kurtarma çanı ile yüzeye çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisinden bir seferde 6 personel olacak şekilde 207 metre derinliğe kadar personel kurtarılabildiğini söyledi.

Ardından Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet TCG ALEMDAR'da konuşlu ve tatbikatta kullanılan sistemleri inceledi. Tatbikat senaryosu gereği su yüzüne çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı kutarıldı. TCG ALEMDAR'da bulunan uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile tespit edilen cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı. Deniz yüzeyine çıkamayan denizaltının konumu sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından birinci sınıf dalgıçlar aracılığıyla denizaltıya acil yaşam destek paketleri ulaştırıldı. Denizaltındaki iki yaralı tahliye edilerek gemiye getirildi. Gemiye getirilen yaralılara tıbbi müdahale yapılarak, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.

TATLIOĞLU: TATBİKATTA İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZİN YETERLİLİĞİNİ GÖRDÜK

Tatbikat kapsamındaki senaryonun sona ermesinin ardından askerlere hitap eden Tatlıoğlu, personelin tatbikatı başarıyla icra ettiğini belirtti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıçlık tarihinin 17'nci yüzyıla uzandığına dikkati çeken Tatlıoğlu, "17'nci yüzyılda Gelibolu civarında yaptığımız dalgıçlık çalışmaları bilinmekte. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinde dalgıçlarımız mayın tespit etme görevlerinde bulunmuşlardır" dedi. 1889 yılında Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nde de dalgıçların olduğunu kaydeden Tatlıoğlu, 1951'de ABD'den alınan Kurtaran gemisi vasıtasıyla kurtarma faaliyetlerinin yapıldığını anımsattı. Tatlıoğlu devamında şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle milli ve yerli olarak hem gemilerimizi hem gemilerimizdeki kurtarma cihazlarımızı milli ve yerli imkanlarla yaptık ve üç adet gemimizi de Alemdar, Akın ve Işın gemimizi de bu tatbikatta satha çıkma kabiliyetini kaybetmiş 3 adet denizaltıdan personel kurtarmak için kullandık. 3 bin metre derinliğine kadar dipteki enkazları ve batıkları tespit etme kabiliyetine sahibiz. 600 metre derinlikteki denizaltıya oksijen gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Atmosferik dalış elbiselerimizle 365 metreye dalıyoruz ve 207 metre derinliğindeki bir denizaltıdan denizaltı çanımız vasıtasıyla altışar kişi olmak üzere su üzerine gelme kabiliyetini kaybetmiş olan denizaltıdan personel kurtarabiliyoruz. Bugün bu yapmış olduğumuz tatbikatta bu imkan ve kabiliyetlerimizi kullandık. İmkan ve kabiliyetlerimizin yeterliliğini gördük."

Tatlıoğlu'nun ardından söz alan Tuğamiral Gökçen Fırat ise tatbikatın bu yıl yedincisinin düzenlendiğini anımsatarak "Bu tatbikat 2021 yılında Dynamic Monarch NATO denizaltı arama, kaçış ve kurtarma tatbikatı ile gerçekleştirilmiş, Türk donanması da 2017 yılında Dynamic Monarch'a ev sahipliği yapmıştı" dedi.