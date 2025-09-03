Küresel Sumud Filosu'na Katılan Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün: 'Biz, Tarihin Doğru Tarafında Durabilmek Adına Bu Gemiye Binmeyi Kendimize Sorumluluk...

Haber : Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu'na Türkiye'den katılanlar arasında bulunan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Türkiye'den yaklaşık 200 kadar kişiyiz; Biz, tarihin doğru tarafında durabilmek adına bu gemiye binmeyi kendimize artık böyle bir sorumluluk addediyoruz. Umarım, gemi salimen Gazze'ye ulaşır, bütün umudumuz bu yönde" dedi.

Filistin'le dayanışmak ve İsrail'in uyguladığı Gazze ablukasını kırmak amacıyla kurulan Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye ulaşmak için yeniden denize açıldı. Aralarında 44'ten fazla ülkenin desteklediği yaklaşık 20 tekne ve 300'den fazla kişinin bulunduğu filoda, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkelerden aktivistler, sanatçılar, doktorlar, politikacılar ve gazeteciler yer alıyor.

"Gazze'de 21'inci yüzyılın en ağır savaş suçları, en vahşi katliamları işleniyor"

Türkiye'den filoya katılanlar arasında yer alan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Küresel Sumud Filosu'na çıkma amacını ve yolculuğa ilişkin değerlendirmelerini ve beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ün, "Gazze'de 21'inci yüzyılın en ağır savaş suçları, en vahşi katliamları işleniyor; insan eliyle oluşturulmuş kıtlık yaşanıyor; açlıktan çocuklar ölüyor, öldürülüyor. 21'inci yüzyılda böyle bir vahşete hep birlikte tanıklık ediyoruz" dedi.

Ün, şunları kaydetti:

"Ben de bu vahşeti karşı duruşumu, insanlık vicdanının hala var olduğunu göstermek adına Küresel Sumud Filosu'yla birlikte Gazze'ye açılmak üzere Tunus'a geldim. Şimdi burada birkaç gün eğitimler alacağız. Bu eğitimlerin sonrasında, Barcelona'dan gelecek olan gemilerle birleşip yine İtalya'dan yola çıkacak olan gemilerle birleşip hep birlikte Akdeniz açıklarına doğru giderek, Gazze ablukasını kırmak üzere yola koyulmuş olacağız.

"Türkiye'den yaklaşık 200 kadar kişiyiz"

Türkiye'den yaklaşık 200 kadar kişiyiz. Bunların bir kısmı İtalya'dan, bir kısmı Barcelona'dan ve çoğunluğu da Tunus'tan gemilere dahil olacaklar. Dünyadan yaklaşık bin gibi bir rakam var, katılımcılar, gönüllüler diyelim. Bunların hepsi oldukları ülkelerde şu anda eğitimler alıyorlar. Bu eğitimlerin içeriğinde, açıkçası çok meşakkatli bir yolculuk olacağı için gemide yaşamla alakalı birtakım bilgilendirmeler yapılıyor. Ama bu bilgilendirmelerin ötesinde daha çok İsrail'in olası saldırılarına karşı ne yapılacağı, nasıl karşılık verileceği, hangi haklarımızın kullanılabileceği noktasında bir bilgilendirme yapılıyor hukukçular tarafından.

İsrail'in hukuk tanımazlığını biliyor olmamıza rağmen yine de bu konuda barışçıl yollardan devam ettiğimizi, uluslararası hukuka uygun olarak bu girişimin devam ettiğini hepimiz göstermek durumundayız. Birleşmiş Milletler Raportörü de dün böyle bir açıklama yaptı, 'Filo'nun bütün çalışmaları uluslararası hukuka uygun şekilde ilerliyor' diye.

"Yarın ya da öbür gün Barcelona'dan ve İtalya'dan gelen gemilerle birleşerek, yola koyulmuş olacağız"

Yarın ya da öbür gün buradaki eğitimler tamamlandıktan sonra Barcelona'dan ve İtalya'dan gelen gemilerle birleşerek, yola koyulmuş olacağız. Bu gemiler, yelkenli gemiler, yaklaşık 15-25 kişi alabiliyor. O yüzden şartları biraz ağır. Kapasitesi de bu ölçüde biraz daha az. İnsani yardımlarımız yine bizlerle birlikte olacak, Gazze'ye vardığımızda bu yardımları da ulaştıracağız.

Ama yardımların yekününden ziyade, bu Avrupa'nın kırılması için bu kadar büyük bir filoyla olan yolculuğun önemi daha farklı. Çünkü bu denli bir organizasyon, bugüne kadar yapılmadı. İsrail'in de ciddi bir çekincesi var. Çünkü daha önce daha bireysel gemiler yola çıkıyordu. İlk defa bu ölçekte 70-80 tane geminin aynı anda yola çıkması söz konusu ve İsrail, dün yaptığı açıklamalarda, 'gemilere kesinlikle mani olacağını' söyledi. Bu insanların motivasyonunu etkiliyor mu? Hayır. Biz burada dünyanın dört bir tarafından insanlarla beraberiz. Avrupa'dan, Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan çeşitli ülkelerden insanlar buradalar ve İsrail'in açıklamaları bu insanların daha da fazla duygularını perçinliyor, daha fazla motive ediyor. Hepsi bir an önce gemiye binmek için sabırsızlanıyorlar.

"Umarım, gemi salimen Gazze'ye ulaşır, bütün umudumuz bu yönde"

Biz, tarihin doğru tarafında durabilmek adına bu gemiye binmeyi kendimize artık böyle bir sorumluluk addediyoruz. Umarım, gemi salimen Gazze'ye ulaşır, bütün umudumuz bu yönde. Daha önce gemilerin engellenmesi söz konusu olmuştu. Anadolu ve Akdeniz gemileri İstanbul'dan kaldırılmamıştı. Madleen ve Hansala gemilerine İsrail el koymuştu, içindeki insanları alıkoymuştu. Vicdan gemisi, Malta'dan hareket etmeden daha birkaç saat önce dron saldırısına uğramıştı.

Burada herkes, bunun bilincinde ne ile karşılaşabileceğinin farkında ama bu Filo'nun dünya kamuoyunun dikkatini çekeceğinin de farkında ve şu bugüne kadar yapılmış eylemlerin en derecesi yüksek, en yüksek katılımcısı olduğunun da farkındalar. Umarım birkaç gün içerisinde yola çıkabiliriz ve Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaştığını görebiliriz. Bunu sizlerle paylaşabiliriz."