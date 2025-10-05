Küresel Sumud Filosu'na Destek Nöbeti Üsküdar'da Sürüyor

İSRAİL tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan aktivistlere destek amacıyla başlatılan nöbet Üsküdar'da devam ediyor. Mihrimah Sultan Camii önünde sürdürülen destek nöbetine, İsrail askerleri tarafından alıkonulan ve yurda dönen bazı aktivistler de katıldı.

Üsküdar'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için dayanışma nöbeti etkinliği sürüyor. Mihrimah Sultan Camii önünde devam eden nöbete İsrail tarafından alıkonulan ve Türkiye'ye dönen Gazeteci Bekir Develi ile Sumud Filosu delegasyonu üyesi Yazar Davut Daşkıran da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı.

'15 KARDEŞİMİZİ BİR AN ÖNCE BURAYA İSTİYORUZ'

Nöbette konuşan aktivistlerden Gazeteci Bekir Develi, "Nöbetin birinci günü buradaydım, sonra Allah nasip etti gittim. Burası bereketlenmiş, büyümüş elhamdülillah. Çorbada tuzu olan herkese, biz yokken buraya gelen sanatçı arkadaşlarımıza, yazarlara hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden öte devletimize teşekkür ediyorum. Bizi oradan, en olmayacak yerden tek uçakla, tek operasyonla buraya getirdi. Elhamdülillah, devletimiz var olsun. Orada hala beklemekte olan 15 kardeşimiz var. 15 kardeşimizi de bir an önce buraya istiyoruz. Aileleri burada bekliyor, gözümüzün içine bakıyorlar bir şeyler olsun diye. Eğer bir kahraman arıyorsanız, o kahraman bizim devletimiz, inşallah 15 kardeşimizi bizimle kavuşturacak. Dua ediyoruz" dedi.

'GÜN GELECEK BÜTÜN AVRUPA VE DÜNYA ONLARI YERYÜZÜNDEN SİLMEMİZ İÇİN BİZE YALVARACAK'

Yazar ve Sumud Filosu delegasyonu üyesi Davut Daşkıran yaptığı açıklamada, "Gazze için çıktığımız bu yolda, Gazze'nin üzerine yüklenen misyonu her yerde doğru şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden Sumud Filosu'nun üstlendiği misyonun ne olduğunu, bu davanın ne olduğunu, duruşun ne olduğunu detaylıca anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, biz gerçek bir mağdurun yanında yer almak için yola çıktık. Evet her şeyi göze aldık. Eşim burada, onunla vedalaştım; annemle de vedalaştım, bir daha görüşmemek üzere. Bunu net bir şekilde göze aldık. Amacımız, İsrail'in daha önceki saldırıları sonucu yaşananlara dikkat çekmekti. İlk hedefimiz, her Müslüman'ın hayatında belki şehadeti koyuyordur. Ben ömrümde ilk defa ablukanın kırılmasını en öncelikli talep olarak benimsedim. Her duamda önce, Allah'tan bize Gazze'ye ulaşmayı ve bu ablukayı kırmayı nasip etmesini diledim. Evet, belki Gazze'ye ulaşamadık ama inanılmaz bir şey başardık. Şimdi bunun neye hizmet ettiğini anlatmak istiyorum. Bizim başardığımız şey, 47 ülkeden sonra sayısı 50'ye çıktı. Bu insanlar, İsrail'i bizden dinlediklerinde tam olarak anlayamıyorlardı ama İsrail'i bizzat yaşadılar. İsrail'in nasıl bir millet olduğunu, nasıl davrandığını birebir tecrübe ettiler. Bugün artık bütün dünya onlardan nefret ediyor. ve o zaman, biz adaleti sağladığımızda, bunu alkışlayacaklar. Gün gelecek bütün Avrupa ve dünya onları yeryüzünden silmemiz için bize yalvaracak. ve biz sildiğimizde alkış tutacaklar. Eğer bunlar olmasaydı ve biz onlarla bir mücadele içine girseydik belki karışımızda bir aksiyon görürdük" dedi.