Kurban pazarında zorlu yaşam

Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli kentlerden Ankara'ya gelerek, yetiştirdikleri kurbanlıkları satmaya çalışan besiciler, emeklerinin karşılığını alma kaygısı içinde zorlu koşullarla mücadele ediyor.

Yüzlerce kilometre yol katedip Sincan'daki Cimşit Hayvan Pazarı'na gelen besiciler, çadırlarda veya kamyonlarda geceyi geçiriyor. Güne erken saatlerde başlayan kurban satıcıları, önce kurbanlıkların bulunduğu yerleri temizleyip, hayvanlarına yem ve sularını veriyor.

Besicilerin bir bölümü hayvanların ihtiyaçlarını karşılarken, eli yatkın olanlar ise aşçılık görevini üstlenip yemek için kolları sıvıyor. Küçük tüp üzerinde yaptıkları yemeklerle karınlarını doyuran besiciler, kurbanlık satın almak için pazara gelecek müşterileri beklemeye başlıyor.

Genellikle öğleden sonra başlayan yoğunlukta, çetin pazarlıkların ardından kurbanlıklarını satan besiciler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kars, Yozgat, Amasya, Çorum gibi illerden gelen besiciler, karanlığın yavaş yavaş çökmeye başlamasıyla işlerini bitiyor.

Pazarda yoğun geçen günün yorgunluğu ise yine birlikte eğlenerek atılıyor. Türküler söyleyip zaman zaman halay çeken besiciler, uykunun iyice bastırmasının ardından bir günü daha geride bırakıyor.

"Çocuklarımın geleceği için bu zorluklara katlanıyorum"

Kars'tan Başkent'e kurbanlık satmak için gelen Erol Aras, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Çocuklarının rızkı için memleketinden Ankara'ya geldiğini belirten Aras, "Aile özlemi olsa da çocuklarımın geleceği için bu zorluklara katlanıyorum. İnşallah herkes çoluk çocuğuna tez zamanda kavuşur." dedi.

Aras, getirdiği 23 büyükbaş hayvandan geriye 5 tane kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

" Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar burada kalacağız. Burada yatıp yemeğimizi yiyoruz. Gurbette hasretlik çekiyoruz. Bu zor şartlarda akşama kadar bekliyoruz. Şu ana kadar satışlarımız iyi. Bundan sonra ne olur bilemem. Millet fiyatlar düşecek diye son güne kadar bekliyor ama öyle bir şey yok. Bunun maliyeti belli."

Kurbanlık satmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelen Emin Bora da yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ifade ederek, en uygun şekilde Ankara halkına satış yaptıklarını söyledi.

Zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Bora, bulunduğu durum hakkında şunları anlattı:

"Gece burada yatıyoruz. Sıkıldığımız zaman halay çekiyoruz. Farklı şehirlerden gelen besiciler toplanıp sohbet ediyoruz. Bunlar bize moral oluyor. Yaptığımız iş zor olsa da helal bir iş. Vatandaşlardan bir isteğim, emekçilere destek olsunlar. Kurbanlık satmak çok zor. Hayvanları oradan arabaya yükleyip getirmek bile başlı başına zor bir iş."