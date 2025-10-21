Kurbağa Adamlar, Akdamar Teknesine Eğitim Dalışı Gerçekleştirdi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde görev yapan Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, 1900'lü yıllarda hayvan ve yük taşımacılığında kullanılan ve batan 'Akdamar' isimli tekneye eğitim dalışı gerçekleştirdi.

Van Gölü sahilinde görev yapan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, 2 tekne, 1 bot ve dalgıç donanımıyla birlikte toplam 8 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Her zaman göreve hazır olmak amacıyla düzenli olarak eğitimlerini sürdüren kurbağa adamlar, eğitim faaliyetleri kapsamında dalışlar gerçekleştiriyor. Ekipler, 1900'lü yıllarda Van Gölü üzerinde hayvan ve yük taşımacılığında kullanılan ve Tatvan sınırlarındaki Reşadiye köyü yakınlarında battığı belirlenen 15 metre derinlikte 40 metre uzunluğunda olan 'Akdamar' isimli tekneye dalış gerçekleştirip su altındaki çalışmalar sırasında görüntü alarak Türk bayrağıyla poz verdi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Şube Müdürü Başkomiser Agah Aydın, Şube Müdürlüğü olarak Bitlis, Siirt, Şırnak, Muş ve Batman illeri olmak üzere toplam 5 ilden sorumlu olduklarını söyledi. Eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Aydın şöyle konuştu:

"Kurbağa adamlar olarak başlıca görevlerimiz doğal afetlerde etkin bir şekilde görev almak, boğulma olaylarında cansız beden çıkarmak, adli olaylarda kullanılan suç aletlerinin su altında gerekli olay yeri çalışması yapıldıktan sonra su hattına çıkarılması, ayrıca devlet büyükleri koruma görevlerinde köprü, menfez ve Gemi karinalarında arama çalışmaları yapmaktadır. Bugün 1900'lü yıllarda Ruslar tarafından yapılan ve yük taşımacılığında kullanılan 1958 yılında battığı düşünülen Van Gölü'nün Reşadiye bölgesinde bulunan yaklaşık 15 metre derinlikte 40 metre uzunluğunda olan 'Akdamar' adlı tekneye eğitim dalışı gerçekleştireceğiz. Zorlu görev şartlarına hazır olmak adına düzenli olarak spor faaliyetleri ve eğitim dalışları yapıyoruz. Van Gölü'ne yaptığımız eğitim dalışlarında inci kefallerinin korunmasına yönelik bulduğumuz ağları da temizliyoruz."