Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda - Haberler

Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan: "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda, dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak"

ANTALYA Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik'te Kur'an'ı-Kerim'e tekme olayına karışan 3 öğrenciyle ilgili olarak, " İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda, dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak" dedi.

Çalışkan, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantısında düzenlediği toplantıda Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kutsal değerlere yönelik yapılan bu tarz olayları tasvip etmediklerini ve kınadıklarını bildiren Çalışkan, " Konuyla alakalı öğrenciler iş ve işlemleri okul disiplin kurulunda görüşüldü. Okul disiplin kurulundan dosya görüşülmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'na gönderildi. Burada dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak" dedi.

"Neticeye bağlanan bir karar yok"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Emre Çalışkan," Konuyla ilgili kişilerin aldıkları cezaları biz tamamladıktan sonra bakanlığa göndereceğiz. Bakanımızda süreci yakından takip ediyor. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek istedik. Şuan herhangi bir şekilde neticeye bağlanmış bir karar yok. Disiplin Kurulunda konu görüşüldükten sonra konu bir karara bağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Gereken cezayı alacak"

Öğrencilere yönelik neticeye bağlanan bir karar olmadığına değinen Emre Çalışkan " Karar ne olursa olsun bu kararı bakanlığa göndereceğiz. Bir karar bağlanınca bakanlığımız net bir açıklama yapacaktır. Bu konuda ilgili muhatabı gereken cezayı alacak. Kutsallarımıza yönelik bu tarz olayları tasvip etmiyor ve kınıyoruz" açıklamalarında bulundu.