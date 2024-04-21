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Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt

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İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda satın aldığı beyazlamış ve küflenmiş çikolataların fotoğraflarını paylaşarak ve Patiswiss CEO'sunu etiketleyen bir kullanıcı hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ürünlerinin asla küflenmeyeceğini savunan CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Sen bence evindeki nem oranına bir bakmalısın. Prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Bizim avukatların marka karalama gibi suçlardan neler isteyeceğinden herkes habersiz" dedi.

Son dönemde marketlerden alınan bazı ürünlerle ilgili şikayetlerini sosyal medya üzerinden duyuran vatandaşlar şirketlerin ürün kalitelerini artırması ya da muhafaza etmeleri konusunda önemli katkılar sağlıyor.

İş dünyasını bir araya getiren sosyal medya platformunda da benzer bir olay yaşandı. Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı.

"Kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var" ifadelerini kullanan kullanıcı paylaşımına "Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var" diye devam etti.

Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'denneler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim"

Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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