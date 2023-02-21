Küçükçekmece'de yarım asırlık site tehlike arz ediyor! Onlarca kişiye mezar olabilir

Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarda bulunurken, Küçükçekmece'de okula sıfır konumda olan bir siteden gelen görüntüler dehşete düşürdü. Kolonların çatladığı görülen ve analizlerde "riskli yapı" çıkan yarım asırlık site, mahkemenin "yıkım" kararı vermesine rağmen hane sahiplerinin anlaşmazlığı yüzünden bir türlü boşaltılamadı. Dairelerin hala 5 bin liradan kiraya verildiği site, olası bir depremde onlarca kişiye mezar olabilir.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen 3 büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketi sonrası uzmanlar İstanbul için uyarılar yaparken, megakentte olası bir depreme karşı harekete geçen İBB yönetimi binalarda risk analizi yapmaya başladı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İstanbul Küçükçekmece bir siteden gelen görüntüler dehşete düşürdü.

SİTE SAKİNLERİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan ve 1974 senesinde inşa edilen 2 bloklu Halıcıoğlu sitesi için "riskli yapı" raporu verilmesine rağmen site sakinleri birbirine düştü. Yarım asırlık site ayakta zor dururken, binanın yıkılmasını isteyenler ile istemeyenler mahkemelik oldu.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI KALDIRDI

Kolonlarının çatladığı görülen site için mahkeme de yıkım kararı verdi. Ancak bazı site sakinleri ayakta zor duran yapı için karşı dava açarak "yürütmenin durdurulmasını" istedi. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyeti ile Küçükçekmece Belediyesi yetkililerinin yaptığı incelemede, binanın 3 adet kirişinin delindiği, kolonlarda uzun çatlaklar oluştuğu ve demirlerin korozyona uğradığı tespit edildi. Heyet binanın risk arz ettiğini belirtirken, mahkeme yürütmeye durdurma kararını kaldırdı.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLATILAMADI

Ancak binanın boşaltılması için verilen 60 günlük süre, bazı hak sahiplerinin tahliye kararına ilişkin tebligatı teslim almaması nedeniyle bir türlü başlatılamadı. Ayakta durmakta zorluk çeken iki bina da okula sıfır konumda. 45 hanenin bulunduğu sitede onlarca aile yaşıyor. Olası bir depremde yıkılmaması mucize olacak site, onlarca kişiye mezar olabilir.

DAİRELER HALA KİRAYA VERİLİYOR

İki binanın da riskli olduğu ve ayakta güçlükle kaldığı görülmesine rağmen bazı daireler hala kiraya verilmeye devam ediyor. Bazı ev sahiplerinin 3-5 aylık peşin alarak aylık 5 bin liradan evini yabancı uyruklu şahıslara kiraya verdiği öne sürülüyor.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Haberler.com'a konuşan site sakinlerinden Hakan Payzın, "1974 senesinde yapılan 2 bloktan oluşan iki adet ilkokula sıfır olan bu enkaz binalar hala kiraya verilmeye devam ediliyor. Daire sahipleri olarak çok tedirginiz. Bir an evvel tahliye edilip bu riski bertaraf etmemiz için yetkililerden yardım istiyoruz. Belediyelerin elini kolunu bağlayan bu mahkeme süreçlerinin çözümlenmesi için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.