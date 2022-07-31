KPSS'Yİ SANİYELERLE KAÇIRDI Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) kapıların kapanmasından saniyeler sonra gelen genç kız, sınava alınmadı. Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) kapıların kapanmasından saniyeler sonra gelen genç kız, sınava alınmadı. Sınav binası önündeki vatandaşlar, genç kızın içeri alınmamasına tepki gösterdi. ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına 5 dakika kala sınava girecek adaylar koşarak sınav binasına giriş yaptı. Saat 10.00'da kapıların kapanmasından saniyeler sonra genç kız sınav binasına koşarak geldi. Sınav yetkilileri kapıyı açmadı. Genç kız üzgün bir şekilde sınav binasının önünden ayrılırken, bahçede bekleyen bir kişi genç kızın içeri alınması ricasında bulundu. Yetkililerden olumsuz yanıt alan adam, genç kızın içeriye alınmamasına tepki gösterdi. Sınavın başlamasının ardından öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler ise gölgelik alanlarda yakınları için dua okuyarak, sınavın bitmesini bekledi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Saat KPSS Güncel Haberler

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