KPSS'de çıkan 20 sorunun, bir yayınevine ait kitaptaki sorularla aynı olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırdı

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili ortaya atılan iddia, sosyal medyada gündem oldu.

YAYINEVİNİN DENEME SINAVINDAKİ SORULARLA AYNI MI?

Bazı sosyal medya kullanıcıları bir yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların, şıklarına kadar aynı olacak şekilde KPSS'de adaylara yönetildiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Sosyal medyada büyük tepki çeken bu iddianın ardından pek çok kullanıcı yorum yaptı. Konu kısa sürede gündemdeki yerini alırken #SınavİptalEdilsin, #kpssdeikincifetoskandalı hastaghleri TT oldu.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

CHP'Lİ VEKİL DE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da KPSS'nin şaibeli olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacaklarını anlattığı bir video paylaştı. Kaya'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı: "Yüz binlerce genç bu sınavdan umudunu aradı ama ne yazık ki her yıl tekrarlanan sınava şaibeli demekten utanır hale geldik. Bu siyasal iktidarın yaptığı tüm sınavlar şaibeli olmaya başladı. Şimdi, şöyle bir tesadüf olamaz. Bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20'si de tıpatıp aynı çıktı. Buradan bu sınavı yapanlara çağrıda bulunuyorum. Bu sınavda adaletsizlik yok mu? Bir yayınevi 20 sorunun 20'sini de nasıl oluyor da tutturabiliyor? Bu sınava giren tüm yurttaşlarımızın kaygısıdır. Bu kaygıyı ortadan kaldırabilmek için yetkililerin derhal açıklama yapması gerekmektedir."

BİR TEPKİ DE ÖZDAĞ'DAN GELDİ: AYIP VE GÜNAH

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise konuya ilişkin şunları yazdı: "Milyonlarca insanın kaderini bağladığı KPSS'de, çoğu sorunun bir yayınevinin kaleminden çıktığı görüldü. Sorulara sahip çıkamama konusunda defteri kabarık olan AKP yine bir skandala imza atarak vatandaşın emeklerine yazık etti. Ayıp ve günah size bir şey ifade etmiyor mu?"

Konuya ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.