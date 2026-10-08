KPDK, Işıkhan başkanlığında toplandı; Memur-Sen karar yoksa toplantılar gereksiz dedi

(ANKARA) - Kamu Personeli Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplantıda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun da "mutlaka" değiştirilmesi gerektiğini ifade ettiğini bildirdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Kamu görevlilerinin de memur emeklilerinin de kurul masasına dair güveni ve beklentisi kalmamıştır. Bu toplantıda karar verilen bir çalışma olmazsa, toplantıların yapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda "Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar" gündemindeki konular ele alındı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu personel sistemine ilişkin görüş, düşünce ve önerileri aktardıklarını ifade etti.

Daha önce hazırladıkları "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi"ni bir kez daha gündeme taşıdıklarını bildiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Ayrıca, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini, toplu sözleşme sisteminin yeniden düzenlenmesinin ve sonuç alıcı bir hale getirilmesinin zorunlu olduğunu ifade ettik. Bu konuda hazırladığımız raporu da Sayın Bakan'a takdim ettik.

Bunun yanında, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin acilen çözüm beklediği, ek zam ve refah payı, 3600 ek gösterge, ilave ek ödemenin emeklilerimize de verilmesi, vergi dilimleri, bayram ikramiyesi, yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH'e geçirilmesi, gibi taleplerimizi de bir kez daha ifade ettik. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma hayatında adaletin ve hakkaniyetin tesis edilmesi için bu taleplerimizin bir an önce hayata geçirilmesi artık bir zorunluluktur."

"MÜLAKAT MAĞDURLARI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin detayları paylaştı. "Personel sistemine ilişkin sorunları konuşacaksak, önce gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek zorundayız. Çünkü ilk düğme yanlış iliklenirse, sonraki bütün düğmeler yanlış iliklenir" ifadelerini kullanan Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde 'mülakat mağdurları' diye bir grubun varlığının bulunması ülkemizin büyüklüğüne ve gücüne yakışmamaktadır. Onun için mülakat tamamen kaldırılmalı, başarıyı esas alacak şekilde branş zenginleştirilmeli, alan içerikleri genişletilmeli, mesleki bilgi ve beceriyi ölçen liyakat esaslı objektif sistem hayata geçirilmelidir. İstihdam türündeki çeşitlilik son bulmalı, sözleşmelilik tarihe karışmalı, kadrolu istihdam esas olmalıdır. Anayasa'nın amir hükmü karşılığını bulmalı, asli ve sürekli işler memur eliyle görülmelidir. Kamu görevlilerimizin hakları, yasakları, ödev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmeli; siyaset yasağı kaldırılmalı, eylem yasağı sonlandırılmalı ve grev hakkı verilmelidir. Disiplin suç ve cezaları yeniden düzenlenmeli, disiplin affı çıkarılmalı, uygulamadaki boşluklar giderilmeli, soruşturmayı kimlerin yapabileceği düzenlenmeli, keyfi tutumlar engellenmelidir. Kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin ödemeler 7-8 ana kalemden toplamda 20'ye yakın farklı ödemeden oluşuyor. İlk aşamada seyyanen zam ile kamuda statüler arasındaki denge tekrar kurulmalı, en düşük memur maaşı en düşük diğer statüdeki personelden yüksek olmalıdır. 3 farklı katsayı 1'e düşürülmeli, ödeme kalemleri 3'e indirilmelidir. "

"SİSTEMSEL OLARAK EMEKLİ AYLIĞI GÖREV AYLIĞININ YÜZDE 75'İNDEN AZ OLMAMALI"

Yalçın, emeklilik sisteminin düzeltilmesi gerektiğini de belirterek, "Emekli olanlar tekrar çalışmak istiyor, emekli olacaklar zorunlu yaşa kadar çalışıyor, emeklilik süresi uzadığı için memuriyete giriş uzuyor, bu da doğal olarak evlilik yaşını geciktiriyor. Bu sorun zincirleme etkisiyle toplumsal soruna dönüşüyor. Bugün emekli olan bir mühendis görev aylığının yüzde 48'ini, başöğretmen yüzde 50'sini, teknisyen yüzde 51'ini alıyor. Geçmişte yüzde 75, yüzde 80 olan denge maalesef yüzde 50, yüzde 45'e kadar geriledi. Sistemsel olarak emekli aylığı görev aylığının yüzde 75'inden az olmamalıdır. 5510 sayılı kanuna göre aylık bağlama oranı yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltilmelidir" önerilerini ilettiğini bildirdi.

Öte yandan Yalçın, 1. dereceye 3600 ek göstergenin "acilen" hayata geçirilmesi gerektiğini istediklerini bildirdi. Yalçın, Bakan Işıkhan'ın 4688 sayılı kanun değişikliği talebine ilişkin taraflarla toplantılar gerçekleştirildiğini belirttiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Zaman kaybedilmeden çalışma sonuçlandırılmalı ve kanun değişikliği Meclis'e gelmelidir. Her toplantıda sorunlar konuşuluyor, sıralanıyor, kamu idaresi tarafından dinleniliyor ve bitiyor. Yıllardır KPDK gündemli olsun diye uğraşıyoruz. Şimdi de KPDK'da karar çıksın diye uğraşıyoruz. Bu kadar yetkili organın olduğu, kamu adına sorumlu yöneticilerin olduğu masa sorumsuz olmamalıdır. Her birimiz oturduğumuz koltuklarda; ülkemizin, milletimizin ve kamu görevlilerimizin sorunlarını çözmek, siyasetin ve devletin omuzlarındaki yükü hafifletmek için sorumluluk alıyoruz. Fakat artık kamu görevlilerinin de memur emeklilerinin de KPDK masasına dair güveni ve beklentisi kalmamıştır. Şayet, bu KPDK toplantısında alınan, karar verilen ya da çalışması bir sonraki KPDK toplantısına kadar tamamlanmayan bir çalışma olmazsa KPDK toplantılarının yapılmasına gerek yok."

Kaynak: ANKA