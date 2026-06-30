Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni! Saldırılar sonrası bakanlık harekete geçti
İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Köyceğiz ve Erzurum'un Narman ilçelerinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarıyla ilgili yürütülen incelemelerin ardından Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verdi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise hayvan bakımevi kurulmasına yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği iddiaları nedeniyle belediye başkanı hakkında ön inceleme başlatıldı.
- İçişleri Bakanlığı, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verdi.
- Köyceğiz'de sahipsiz köpek saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı, son iki yılda 37 kişi benzer saldırılarla tedavi gördü.
- Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında hayvan bakımevi yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla ön inceleme başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, son iki yılda ise 37 kişinin benzer saldırılar nedeniyle tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi. Erzurum'un Narman ilçesinde de 10 yaşındaki Murat Tutar'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandığı hatırlatıldı.
İKİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ
Yapılan incelemelerde Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri açısından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmediği tespit edildi.
Narman Belediyesi'nin ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve bu ihmal sonucunda yaşanan köpek saldırısında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirildi.
Bu kapsamda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.
HİLVAN BELEDİYESİ İÇİN DE ÖN İNCELEME
Bakanlık açıklamasında ayrıca, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında araştırma ve ön inceleme izni verildiği bildirildi.
"VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK"
İçişleri Bakanlığı açıklamasının sonunda, vatandaşların can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığın titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.