AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Milli Takım şarkısı eleştirilerine sert yanıt

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, A Millî Futbol Takımı için hazırlanan şarkı ve klibe yönelik sosyal medyadaki eleştirilere çok sert bir dille yanıt verdi. Yapılan eleştirileri "kronik alerji" ve "hastalıklı zihniyet" olarak nitelendiren İnan, muhalefete yönelik çarpıcı suçlamalarda bulundu.

"SIRF BİZ ÜRETTİK DİYE LİNÇ EDİYORSUNUZ"

Şarkının müzikal olarak beğenilmeyebileceğine saygı duyduklarını belirten Eyyüp Kadir İnan, eleştirilerin sanatsal değil siyasi olduğunu vurguladı. Klipte yer alan milli değerlerin bazı çevreleri rahatsız ettiğini ileri süren İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Sırf biz ürettik diye, klipte şanlı bayrağımızı ve yerli savunma sanayimizi gördünüz diye bu eseri linç etmeniz; 'milli takımdan tiksindim' diyecek kadar gözünüzün dönmesi tamamen sizin o tahammülsüz ve hastalıklı zihniyetinizin özetidir!"

TARKAN ÖRNEĞİYLE "İKİYÜZLÜLÜK" SUÇLAMASI

Açıklamasında ünlü sanatçı Tarkan üzerinden muhalefetin tavrını eleştiren İnan, "Bugün Tarkan denilen arkadaş çıkıp bize gizli veya açık küfreden, siyasi mesajlar içeren bir şarkı yapsaydı; hepiniz koro halinde 'Sanata kelepçe vurulamaz!', 'İşte ifade özgürlüğü!' diye ortalığı yıkardınız değil mi?" diyerek muhalefetin çifte standart uyguladığını savundu.

"KAAN VE İHA'LARI GÖRÜNCE KRİZ GEÇİRİYORSUNUZ"

Milli takım şarkısında "Büyük Türkiye", milli birlik ve tam bağımsızlık vurgusu yapıldığı için bazı çevrelerin aniden "kurumsal tarafsızlık bekçisi" kesildiğini söyleyen AK Parti Genel Sekreteri, eleştirilerin temelinde devletin başarılarına duyulan kompleksin yattığını iddia etti. İnan, "Üretemediğiniz gibi, klipte süzülen KAAN'ları, İHA'ları, SİHA'ları görünce kriz geçiren; kendi devletinin şahlanışından kompleks duyan bir güruhsunuz. Çatlasanız da, patlasanız da; siz hepiniz, biz Türkiye!" diyerek sözlerini noktaladı.