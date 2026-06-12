Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Milli Takım şarkısı eleştirilerine sert yanıt

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Milli Takım şarkısı eleştirilerine sert yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan şarkıya gelen eleştirilere çok sert tepki gösterdi. Klipteki yerli savunma sanayisi vurgusundan rahatsız olanları "hastalıklı zihniyet" olarak nitelendiren İnan, "Çatlasanız da, patlasanız da, siz hepiniz, biz Türkiye." dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, A Millî Futbol Takımı için hazırlanan şarkı ve klibe yönelik sosyal medyadaki eleştirilere çok sert bir dille yanıt verdi. Yapılan eleştirileri "kronik alerji" ve "hastalıklı zihniyet" olarak nitelendiren İnan, muhalefete yönelik çarpıcı suçlamalarda bulundu.

"SIRF BİZ ÜRETTİK DİYE LİNÇ EDİYORSUNUZ"

Şarkının müzikal olarak beğenilmeyebileceğine saygı duyduklarını belirten Eyyüp Kadir İnan, eleştirilerin sanatsal değil siyasi olduğunu vurguladı. Klipte yer alan milli değerlerin bazı çevreleri rahatsız ettiğini ileri süren İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Sırf biz ürettik diye, klipte şanlı bayrağımızı ve yerli savunma sanayimizi gördünüz diye bu eseri linç etmeniz; 'milli takımdan tiksindim' diyecek kadar gözünüzün dönmesi tamamen sizin o tahammülsüz ve hastalıklı zihniyetinizin özetidir!"

TARKAN ÖRNEĞİYLE "İKİYÜZLÜLÜK" SUÇLAMASI

Açıklamasında ünlü sanatçı Tarkan üzerinden muhalefetin tavrını eleştiren İnan, "Bugün Tarkan denilen arkadaş çıkıp bize gizli veya açık küfreden, siyasi mesajlar içeren bir şarkı yapsaydı; hepiniz koro halinde 'Sanata kelepçe vurulamaz!', 'İşte ifade özgürlüğü!' diye ortalığı yıkardınız değil mi?" diyerek muhalefetin çifte standart uyguladığını savundu.

"KAAN VE İHA'LARI GÖRÜNCE KRİZ GEÇİRİYORSUNUZ"

Milli takım şarkısında "Büyük Türkiye", milli birlik ve tam bağımsızlık vurgusu yapıldığı için bazı çevrelerin aniden "kurumsal tarafsızlık bekçisi" kesildiğini söyleyen AK Parti Genel Sekreteri, eleştirilerin temelinde devletin başarılarına duyulan kompleksin yattığını iddia etti. İnan, "Üretemediğiniz gibi, klipte süzülen KAAN'ları, İHA'ları, SİHA'ları görünce kriz geçiren; kendi devletinin şahlanışından kompleks duyan bir güruhsunuz. Çatlasanız da, patlasanız da; siz hepiniz, biz Türkiye!" diyerek sözlerini noktaladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
İşte ilk yarının sonucu

İşte ilk yarının sonucu
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

5 bine yakın hakim ve savcıya yeni görev
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Dizi bitti tatile koştu! Lüks teknenin günlük fiyatı dudak uçuklattı
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

Dünyanın aradığı kartel lideri, hiç beklenmedik bir yerde yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Ukrayna'dan 'Rus güvenlik servisleri askerlerimizi flört uygulamalarıyla hedef alıyor' iddiası

Rusya ile savaşan ülkenin askerlerine "cinsel ilişki tuzağı'
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

Osimhen'e çılgın teklif! 1 saniye bile düşünmeden cevap verildi