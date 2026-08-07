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Prizren'de DokuFest Başladı: 223 Film Gösterilecek

Prizren'de DokuFest Başladı: 223 Film Gösterilecek
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Kosova'nın Prizren kentinde 25. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali açıldı. Festivalde 223 film gösterilecek, atölye ve konserler düzenlenecek. Açılışta Gazze'de öldürülen Hind Rajab'ın hikayesi izleyiciyle buluştu, ödüller 15 Ağustos'ta verilecek.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 25'incisi düzenlenen "DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" törenle başladı.

Festivalin açılışı, Prizren'in merkezinden geçen ve Kosovalı Türklerin "Akdere" olarak adlandırdığı, "Lumbardhi" adıyla da bilinen nehir üzerinde kurulan açık hava sinemasında yapıldı. Açılışta, yönetmen Josef Gatti'nin "Phenomena" adlı filmi gösterildi.

Açılış töreninden önce festivalin ilk filmi olarak Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)" sinemaseverlerle buluştu.

Kosova, bölge ve dünyadan 223 kısa film ve belgeselin seyirciyle buluşacağı festival kapsamında atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler de düzenlenecek.

"DokuFest, doğduğu şehri ve onu yöneten insanları da aştı"

Festivalin sanat direktörü Veton Nurkollari, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu 25 yıl boyunca festival, şehir ve izleyici arasında bir birlikte yaşama kültürü oluştu. Pazarlama stratejileriyle üretilemeyecek, satın alınamayacak yavaş yavaş inşa edilen bir ilişki bu. Bugün bu ilişki, bizden daha büyük. DokuFest, doğduğu şehri ve onu yöneten insanları da aştı." ifadelerini kullandı.

Kısa film ve belgesel alanlarında Balkanlar'ın en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival kapsamında, Prizren'e dünyanın dört bir yanından binlerce sanatseverin gelmesi bekleniyor.

Festivalin son günü 15 Ağustos'ta 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

DokuFest, düzenlenmeye başlandığı yıllarda Prizren'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezi, nehir üzeri, şehir kalesi gibi alanlarda oluşturulan "sıra dışı" sinemalarda yapılmasıyla ün kazanmıştı.

Kaynak: AA
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