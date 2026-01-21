Haberler

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Karataş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Oylama, farklı kategorilerdeki fotoğrafları kapsıyor ve 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karataş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Karataş, "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini seçti.

"Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini tercih eden Karataş, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi