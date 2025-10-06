Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Kazakistan'da Gerçekleştirildi

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin beşincisi, Kazakistan Aktau'da gerçekleştirildi.

TÜRKSOY'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyinde alınan kararla her yıl "Türk dünyası kültür başkenti" seçilen şehirde düzenlenen festival, ödül töreninin ardından sona erdi.

Törene, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile sinema sektöründen birçok isim katıldı. Festivalde 200'e yakın yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

Festivalde, TÜRKSOY üyesi ülkelerin sinema yöneticilerinin katılımıyla "Türk Dünyası Sinema Zirvesi" de gerçekleştirildi. Zirvede ev sahibi Kazakfilm ile TÜRKSOY üyesi ülkelerin sinema alanındaki ilgili kurumları arasında karşılıklı işbirliğine yönelik mutabakat imzalandı.

Anlaşmayla TÜRKSOY bünyesi altında yürütülen işbirliğini derinleştirerek, ortak değerler ve tarihi kültürel mirasın sinema sanatıyla görünür kılınması hedefleniyor. İşbirliği çerçevesinde ortak yapımların teşviki, eğitim programları, atölye ve seminerler, çeviri ve dublaj çalışmaları, uzman, deneyim ve teknoloji paylaşımı, ortak çekimler, dağıtım ve uluslararası festivallere katılım gibi alanlarda çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

Ödüller

Kazakistan'dan Aydın Sakhman'ın başkanlık ettiği festivalin jürisinde Türkmenistan'dan Sahysalyh Bayramov ve Dovletgeldy Khudaberdiyev, Kazakistan'dan Nazira Mukusheva, Azerbaycan'dan Mehriban Zeki ve Merzadig Agazadeh, Özbekistan'dan Umid Iskandarov ve Gulnara Abdurakhmanova, Kırgızistan'dan Argen Adyl Uluu ve Hasan Kydyraliev, Türkiye'den ise Ensar Altay ve Ömer Faruk Aksoy yer aldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu, belgesel alanında 5 eser ile uzun metraj kategorisinde 8 eser ödüle layık görüldü.

TÜRKSOY Özel Ödülleri'nin de verildiği etkinlikte, "En İyi Uzun Metraj Film" ödülü Kırgızistan'dan "Kara Kızıl Sarı" filmine takdim edildi. "En İyi Erkek Oyuncu" Parviz Mammadrzayev, "En İyi Kadın Oyuncu" ise Yulduz Rajabova ile Türkiye'den Mine Doğan seçildi.

"En İyi Senaryo" ödülü "Mümkın" filmiyle Taleh Yuzbeyov'un oldu. "En İyi Yönetmen" ödülüne "Joqtau" filmiyle Aruan Anartai değer görüldü. Uzun metrajda özel mansiyon ödülü Kırgızistan'dan "Kachkyn" filmine, jüri özel ödülü ise Türkmenistan'dan "Kitap" adlı filme sunuldu.

Belgesel kategorisinde, birincilik Kazakistan'dan "Akesıne, menın ata-atamnyn akesıne, onyn atasy üşın pranikter", ikincilik Azerbaycan'dan "Nargın: Sonuna Kadar Gizemli", üçüncülük ödülü ise Macaristan'dan "Bartok'un İzinde" adlı yapımın oldu.

Türkiye'den "Koca Dünya" ile Kırgızistan'dan "Boz Ui" belgeseli jüri özel ödülünün sahibi oldu.

"TÜRKSOY Özel Ödülü" Türkiye'den "Göktürklerin Dirilişi" belgeseline, "Türk Dünyası Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Ödülü" ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kazak oyuncu Samal Yeslyamova'ya verildi.