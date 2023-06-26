Korhan Berzeg'i aramalarda 10'uncu gün; köpeği tepki versin diye ekipler İngilizce sesleniyor

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 10'uncu günde de sürüyor. Geniş bir alanda yürütülen, yürüyüş mesafesinde bulunan çevredeki mahallelerin de kontrol edildiği aralamalara Ankara tarafından görevlendirilen, Bursa Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile Balıkesir Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de katılıyor. Berzeg'in doberman cinsi köpeği Tina da ekipler tarafından İngilizce komutla aranıyor.

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran günü, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa'daki dağcı grupları da katıldı. Ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve doberman cinsi köpeği Tina'ya ulaşamadı.

Korhan Berzeg'in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi'ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da "Maalesef bir iz yok. Hiçbir şey yok yani bir ayak izi bile yok. Yırtık bir elbise parçası bile yok. Bununla birlikte Korhan beyin köpeği de yok ortada. Korhan beyin köpeğinin en azından buralara geri dönüşü yok, görüntüsü yok. Bizim tek isteğimiz Korhan beyin bir an önce sağlıklı olarak ailesine kavuşması" diye konuştu.