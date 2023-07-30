KÖPEĞİYLE MARKETE GİRMEK İSTEYEN HAMİLE KADINA SALDIRI:  BEBEĞİNİ KAYBETTİ

GEBZE'de 1 aylık hamile olan Cansel Dursun, 6 yaşındaki çocuğu ve köpeği ile markete girerken, iddiaya göre köpeğe tepki gösteren tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.

Olay, iddiaya göre Kocaeli Gebze'de 17 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 1 çocuk annesi ve 1 aylık hamile 26 yaşındaki Cansel Dursun, Gebze'de oturan annesinin yanına ziyarete gitti. Cansel Dursun'un iddiasına göre, çocuğu ve köpeği ile markete gitmek için evden çıktı. Market önüne geldiğinde Cansel Dursun'un köpeğine market önünde duran bir kişi tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma ise kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında saldırgan köpeğe tekme attıktan sonra hamile olan Cansel Dursun'a saldırdı. Yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbe alan Dursun yere düştü. Olay sırasında Dursun'un yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu da kolundan yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Cansel Dursun durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ardından Dursun, hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından hamile kadın, bebeğini kaybettiğini öğrendi. Hastanede darp raporu alan Cansel Dursun, polise giderek kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Dursun, kendisini darbeden kişinin yakınları tarafından şikayetini geri çekmesi için tehdit mesajları almaya başladı. Cansel Dursun'un eşi arkadaşının dükkanında oturduğu sırada, darbeden kişinin yakınları uzun namlulu silahlarla dükkana gelerek kadın ve çocukların gözü önünde tartıştı.

EŞİNİ DARBEDEN KİŞİYİ BACAĞINDAN VURUP FİRAR ETTİ

Dursun'un eşi ise bir süre sonra darbeden kişinin işlettiği dükkana gitti. Cansel Dursun'un yeğeni ve eşi, burada tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Dursun'un eşi, yanında getirdiği silahla darbeden kişiyi bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan Cansel Dursun'un eşinin, arandığı öğrenildi. Olayla ilgili Dursun'un yeğeni tutuklandı. 6 yaşındaki çocuğunun ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Cansel Dursun, olay sonrasında dışarıya bile rahat çıkamadığını ifade etti. Dursun yaşadıklarını anlattı.

"DÜŞÜK YAPTIĞIMI ÖĞRENDİM"

"O ADAM TUTUKLANDIĞI DAKİKA BENİM EŞİM GİDİP TESLİM OLACAK"

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Cansel Dursun'un market önünde darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Dursun'un çocuğu ve köpeği ile birlikte markete gireceği sırada bir kişinin köpeğe tekme attıktan sonra yere düştüğü görülüyor. Sonrasında kameraya Dursun'un darbedildiği anlarda yansıyor. Görüntülerde darbeden kişinin yakınlarının Dursun'un eşinin bulunduğu dükkana uzun namlulu silahla geldiği anlar da yer alıyor.