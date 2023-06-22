Köpeğin talimatı üzerine adam öldürdüğünü söyleyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kırşehir'de bir besiciyi öldüren Bayram Erdoğdu, mahkemedeki savunmasında köpeğinden öldür talimatı aldığını söyledi. Erdoğdu, 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KIRŞEHİR'de besici Hamdi Aydoğan'ı (30) eşeğin boynundaki iple boğan, mahkemedeki savunmasında köpekten öldür talimatı aldığını söyleyen Bayram Erdoğdu (31), 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta, Boztepe ilçesinde meydana geldi. Uzunpınar köyünde oturan besici Hamdi Aydoğan, 31 Temmuz'da ayrıldığı evine dönmedi. Ailenin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Dron destekli aramalarda Aydoğan, Çevirme köyü yakınlarında boş arazide ölü bulundu. Boğazında ip izine rastlanan Aydoğan'ın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İlk otopsi raporunda Aydoğan'ın iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Aydoğan'ın en son, besici Bayram Erdoğdu ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli Erdoğdu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bayram Erdoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti sanık Erdoğdu'yu 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karara itiraz eden Erdoğdu, "Köpeğin talimatı üzerine öldürdüğüm davada bana verilen cezayı kabul etmiyorum. Ben talimat üzerine kendisini öldürdüm" dedi.