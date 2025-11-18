Otobüste 'yan baktın' cinayeti! Eşinin gözü önünde hunharca katledildi

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde saat 16.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

OTOBÜSTE EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

Vahdettin Işık (33), aynı mahallede oturan ve otobüste aralarında tartışma çıkan Kadirhan Öztürk'e (21) saldırdı. Eşinin gözü önünde karnından bıçaklanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan Işık, araçtan inip kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANARAK TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Vahdettin Işık, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tatlıcak Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Işık, ifadesinde; kavganın 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürdü. Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.