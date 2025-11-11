11 Kasım Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikimi

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan dikildi.

Konya'da Meram ilçesi Dere Mahallesi Belenbaşı mevkisinde düzenlenen etkinlikte, yüzlerce öğrenci, kolluk kuvvetleri, birçok dernek ve STK üyesi fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, " Konya'nın Gülleri" olarak isimlendirilen engelli bireylerin oluşturduğu grup da fidan dikti.

İl genelinde 26 bölgede toplam 33 bin 811 fidan toprakla buluşturuldu.

Kent merkezinde de vatandaşlara dikmeleri için fidan dağıtımı yapıldı.

Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner, etkinlikte gazetecilere, ağaçların ve ormanların milli değerler olduğunu söyledi.

Etkinliğin ayrıca birlik ve beraberlik duygularını da güçlendiren bir çalışma olduğunu belirten Güner, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir milletin gerçek serveti toprağında ve o toprağın üzerindeki yeşilliktedir.' sözünden yine büyüklerimizin 'Yaş kesen baş keser', 'Bir ağaç bir hayat' atasözlerinden ağaçlara verilmesi gereken önemi anlamaya çalışmalı ve toprakla bitkiyle ve ağaçlarla uğraşların hayatımızın bir parçası olmasını sağlamalıyız."

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Milli Ağaçlandırma Günü'nün yanında 'Geleceğe Nabız' kampanyasıyla da yıl sonuna kadar 2 milyon 105 bin fidan dikmiş olacaklarını kaydetti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyündeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikim programında, temmuzda bölgede çıkan yangında şehit olan 10 kişinin isimlerini söyleyerek andı.

Şehitlerin "Yeşil vatan yanarsa biz de yanarız." diyerek canlarını hiç düşünmeden feda ettiğini vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün diktiğimiz her bir fidan inşallah şehitlerimizin aziz hatırasına bir nişane olacak. Bu fidanlar büyüdükçe onların cesaretleri, kahramanlıkları ve fedakarlıkları dallarında yaşayacaktır. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Anadolu toprakları vefayı sever. Toprak emeği unutmaz. Dikilen her bir fidan kahramanlarımızın adını ve aziz ruhunu taşır. Şahidimiz toprak, imzamız fidan diyerek bizler bugün burada bir söz vermiş oluyoruz."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin konuşma yaptı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 22 Temmuz'da başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan 5 AKUT mensubunun aileleri de orman dikim etkinliğine katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitlere dua edildi.

Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

İl protokolü ve aileler, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu ağaçların dikimini gerçekleştirdi.

Programa, il protokolü, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kentte yaklaşık 198 bin fidanın dikimi yapıldı.

Aksaray, Karaman

Aksaray Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde vatandaşların katılımıyla fidan dikme programı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında 11 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Gödet Barajı çevresinde düzenlenen fidan dikim programında, güzel bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin Gödet Barajı çevresine yapılacağını belirten Çiçekli, "Bu yılın başında 70 bin fidan dikerek millet bahçesinin ilk adımını atmıştık. 1 milyon fidan hedefi için devam ediyoruz. Bunu 3 yılda gerçekleştireceğiz. Fidan dikim etkinliğine 6 hafta daha devam edeceğiz ve her hafta 50 bin fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Kentte, 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.