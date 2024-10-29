Konya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

Konya'nın Kulu, Halkapınar, Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kulu Cumhuriyet Meydanında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Canpolat, "Vatanımızın üzerinde hain emelleri olanlar bu milletin küllerinde yeniden doğacağını, tarihe yön veren 16 imparatorluk, 54 devletin ardından bir yenisini daha kuracağını hesap edememişlerdir. Cumhuriyet, atalarımızın vatanlarına sahip çıkışıdır, evlatlarını cepheye gönderen anaların göz yaşıdır, geldikleri gibi giderler kararlılığıyla bu necip millete koşulsuz güvenmektir. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere toprağa vatan ve mübarek kanını bayrak kılan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor ve hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutlarım." dedi.

Program, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu cumhuriyet konulu skeç, türkü, slayt gösterisi, şiirler ve çeşitli oyun gösterileri sunulmasıyla sona erdi.

Programa Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Cumhuriyet Savcısı Enis Şadi Saka, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Halkapınar

Halkapınar Hükümet Konağında çelenk sunumu ile başlayan program, Kaymakam Enes Talha Ulusoy'un makamında Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabulüyle devam etti.

Halkapınar Ortaokulu bahçesinde devam eden kutlama programında Kaymakam Ulusoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan program, şiir, oratoryo, ront gösterisi, Atatürk temalı resim sergisi ve ödül töreni ile sona erdi.

Kutlamalara Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.

Seydişehir

Seydişehir Hükümet Konağında çelenk sunumu ile başlayan programda, Kaymakam Cevdet Bakkal'ın makamında Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet Korteji ile başlayan tören Belediye Meydanında devam etti.

Kaymakam Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Savunma Yüzbaşı Serkan Öztürk, bayrama katılan öğrencileri ve vatandaşları selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Kaymakam Bakkal, cumhuriyetin, Atatürk tarafından yapılan en büyük devrim olduğunu belirterek, Gençliğe Hitabe'de belirtildiği üzere cumhuriyetin gençlere emanet edildiğinin altını çizdi.

-Hüyük

Hüyük Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından, Hüyük Kaymakamı Muhammet Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sabih Ölmez ve İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesinde yapılan etkinliklerde Kaymakam Evsen ve Belediye Başkanı Sefer vatandaşı selamladı.

Evsen'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı şiirler, orotoryo ve müzik gösterileri düzenlendi.