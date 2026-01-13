Haberler

Konya'nın 5 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Konya'nın Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu personeli için de idari izin uygulanacak.

Konya'nın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

