Konya'da MİT yalanıyla kandırılan öğrenciye cinsel istismar davası

Konya'da 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' yalanıyla kandırılan lise öğrencisi G.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunan elektrik ustası Ahmet Mandal (35), duruşmadaki savunmasında, 'Benim MİT veya başka bir istihbarat kuruluşuyla bağlantım yoktur. Kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım' dedi. Aynı davada haklarında 37'şer yıl hapis cezası istenen okul müdürleri Harun Avcu (57) ile Asuman Sahar Koleri (48) ise Mandal'ın kendisini MİT elemanı olarak tanıttığını öne sürdü.

KONYA'da 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' yalanıyla kandırılan lise öğrencisi G.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunan elektrik ustası Ahmet Mandal (35), duruşmadaki savunmasında, "Benim MİT veya başka bir istihbarat kuruluşuyla bağlantım yoktur. Kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım" dedi. Aynı davada haklarında 37'şer yıl hapis cezası istenen okul müdürleri Harun Avcu (57) ile Asuman Sahar Koleri (48) ise Mandal'ın kendisini MİT elemanı olarak tanıttığını öne sürdü.

Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni delillerle G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın odasında dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de daha sonraki süreçte tutuklandı.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.