Konya'da "Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı" başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, İşkur'un son bir yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işe yerleştirdiğini belirterek, "Bunun da yaklaşık yüzde 34'ü yani 510-520 binini gençlerimiz oluşturmuştur. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere bizler gençlerimizi sadece geleceğin bir unsuru olarak görmüyor, onları aynı zamanda bugünümüzün birer ortakları olarak değerlendiriyor ve kalkınma hamlemizin tam merkezine yerleştiriyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde Selçuk Üniversitesi ev sahipliğiyle, İŞKUR koordinesinde Konya'da düzenlenen "Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı" başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde, ülke geleceğinin aklını, emeğini ve üretim gücünü oluşturan gençlerin, kariyerlerine ve gelecek hayallerine doğru bakış açıları kazandırabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstihdam rakamlarındaki olumlu yükselişin daha iyiye gitmesi için Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özçelik, "Mesaimizi yoğunlaştırdığımız alanların başında gençlerimizin istihdamı, istihdam alanlarının genişletilmesi meselesi gelmektedir. Bundan hareketle üzerinde yine hassasiyetle durduğumuz konu, nüfus hareketlerine paralel olarak nüfus politikalarına uyumlu eş zamanlı bir istihdam politikası takip etmek." ifadesini kullandı.

"2012'den Mart ayı sonuna kadar 1,3 milyon kişi İŞKUR'un meslek eğitim programlarından faydalandı"

Özellikle gençlerin, sürekli değişen iş gücü piyasası şartlarına kısa zamanda uyum sağlayabilmesi ve ihtiyaç duyulan becerileri kazanabilmesi için çeşitli eğitim ve programlarla gençleri desteklediklerini belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler gençlerimizin istihdama katılımını arttırmak, niteliklerini yükseltmek ve gençlerimizi geleceğin mesleklerine yetiştirebilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor ve bu noktada Bakanlığımız İŞKUR'un gençlerimize yönelik çok önemli programlar sunduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda 2012'den, Mart ayı sonuna kadar 1,3 milyon kardeşimiz İŞKUR'un meslek eğitim programlarından faydalanmış ve bu kurslara katılanların yüzde 38'ini gençlerimiz oluşturmuştur. Aynı dönemde 2,6 milyon vatandaşımız İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarından faydalanmış ve bu programdan yararlananların da yüzde 51'ini yine gençlerimiz olmuştur."

"İŞKUR son bir yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işe yerleştirdi"

Özçelik, 2000'li yıllardan 2026 yılı Mart ayı sonuna kadar İŞKUR'un 16 milyon vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu işe yerleştirilenlerin 5,5 milyonu yine gençlerimizden oluşmuştur. Yine İŞKUR son bir yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işe yerleştirmiş ve bunun da yaklaşık yüzde 34'ü yani 510-520 binini gençlerimiz oluşturmuştur. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere bizler gençlerimizi sadece geleceğin bir unsuru olarak görmüyor, onları aynı zamanda bugünümüzün birer ortakları olarak değerlendiriyor ve kalkınma hamlemizin tam merkezine yerleştiriyoruz."

Özçelik, bölgesel kariyer fuarlarının gençlerle iş dünyası arasında güçlü köprüler kurmaya vesile olan önemli bir organizasyon haline geldiğine dikkati çekti.

İŞKUR aracılığıyla 2013 yılından bu yana düzenledikleri 489 istihdam fuarının, yaklaşık 29 bin firmanın ve 8,5 milyon vatandaşın katılımıyla önemli bir birikim ortaya koyduğunu dile getiren Özçelik, bu birikimi bölgesel kariyer fuarları vasıtasıyla daha ileri bir noktaya taşımayı amaçladıklarını bildirdi.

Özçelik, bu yıl içinde 7 bölgede, 12 farklı ilde ve 115 üniversitenin katılımlarıyla iş dünyasıyla gençleri bu fuarlarda buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Törende, Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de birer konuşma yaparak, fuarın gençler ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Özçelik ile protokol heyeti, fuarın açılış kurdelesini kesti.